Países de AL se unen para aislar a 'la dictadura en Venezuela'

LIMA.- El canciller mexicano, Luis Videgaray, informó ayer que su país, y 16 naciones más, no reconocerán endeudamientos, contratos de obra pública o cualquier acto que se firme con el gobierno de Nicolás Maduro, sin la aprobación de la Asamblea Nacional (AN).



“Sólo reconoceremos aquellos acuerdos que requiera y tengan la autorización del Poder Judicial democráticamente electo”, afirmó Videgaray al término de una reunión, en Lima, con sus contrapartes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, para analizar la crisis venezolana.



Asimismo indicaron que los actos jurídicos que conforme a la constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional sólo serán reconocidos cuando dicha asamblea los haya aprobado.



El acuerdo conjunto fue llamado "Declaración de Lima" y consta de 16 puntos, en los cuales se respalda a la asamblea opositora y no a la recién elegida Constituyente.



Además, los diplomáticos condenaron en su declaración "la falta de elecciones libres", expresaron su decisión de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al país y dijeron que no apoyarán ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales.



Ricardo Luna, canciller peruano y anfitrión del evento -convocado por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, en julio pasado- dijo que "lo que ha pasado en Venezuela con el establecimiento de la asamblea constituyente es un quiebre definitivo de lo que teníamos hasta ahora; es decir, el desdibujo de las relaciones democráticas que se vino haciendo en los últimos tiempos ha llegado a su culminación".

El canciller @LVidegaray y sus homólogos analizan en Lima, Perú, vías para contribuir a la solución de la crisis en Venezuela. pic.twitter.com/UgfsoQdEtG — SRE México (@SRE_mx) 8 de agosto de 2017