California demanda a gobierno de Trump por amenaza a ciudades santuario

CIUDAD DE MÉXICO.- California demandó a la administración del presidente Donald Trump por las amenazas de retener fondos a las “ciudades santuario”, si no acceden a colaborar en la persecución de indocumentados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).



A través de un comunicado, el fiscal de la entidad, Xavier Becerra, informó sobre la denuncia por “el intento inconstitucional” de supeditar la adjudicación de fondos federales a las entidades que no cooperen con ICE.



“El Gobierno de Trump no puede manipular los requisitos de concesión de fondos federales para presionar a los estados, condados o municipios para que ejecuten las leyes federales de inmigración”, señaló Becerra.

La Fiscalía de California considera que más de 28 millones de dólares a través del fondo federal Edward Byrnes Memorial Justice Assistance Grant, destinado a programas de seguridad y prevención del crimen, corren peligro debido a los nuevos criterios estipulados por la Casa Blanca.



“Esto es una pura intimidación con la intención de obligar a nuestros cuerpos de seguridad a cambiar las políticas y prácticas que han determinado nuestra seguridad pública”, indicó Becerra.



Esta acción se suma a la emprendida la semana pasada por la ciudad de Chicago, que denunció al Departamento de Justicia por negarle fondos federales debido a que es una “ciudad santuario”.