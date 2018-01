Beijing, el emocionante destino de los emprendedores del mundo

Con una historia que se remonta a tres mil años atrás, Beijing se está convirtiendo rápidamente en una gran ciudad llena de modernidad.



Con una conexión a Internet increíblemente rápida, acceso a tecnología de vanguardia como software de reconocimiento facial, una inversión significativa en Inteligencia Artificial y una energía cosmopolita sin igual, la capital de China es una de las ciudades más interesantes para los expatriados emprendedores.



"Si puedo conseguirlo ahí (en Beijing), lo haré en cualquier parte'", dijo el expatriado alemán Clemens Sehi, refiriéndose a la oda de Frank Sinatra sobre la ciudad de Nueva York. "Si Sinatra viviera hoy, probablemente cantaría sobre una ciudad como Beijing".



Sehi, directora creativa de Travelers Archive, por su parte, dijo que vivir en esta ciudad significa que tener una sensación como si estuvieras "viviendo en la nueva era" y en constante actualización.



"Hay una sensación general de estar en el centro de algo grande, que es bastante difícil de detectar, pero que mantiene a muchos expatriados allí durante mucho tiempo", dijo Simon Norton, originario de Inglaterra pero que recientemente vivió en Beijing. y bloggeó sobre sus experiencias en 4Corners7Seas . "Quieren ver a dónde va y estar allí cuando llegué".

1 Puesta de sol en el aeropuerto internacional de Beijing



¿Por qué las personas aman Bejing?



El acelerado entorno de la ciudad, la alta calidad del Internet y el panorama tecnológico 'friendly' han hecho que la vida cotidiana sea más fácil que nunca.



"Beijing se está transformando rápidamente en una sociedad sin efectivo y el Internet integra la funciones de la billetera tradicional en los smartphones, lo que facilita a todos hacer muchas transacciones", dijo Andy Peñafuerte, originario de Manila y subdirector de Beijing Kids.



Pero los smartphones son solo el comienzo de las ambiciones tecnológicas de Beijing. El software de reconocimiento facial ya es muy amplio, y muchas aplicaciones usan la tecnología para permitir transferencias y pagos bancarios, habilitar el acceso a apartamentos y oficinas, e incluso verificar que los conductores acreditados sean quienes dicen ser.

1 Vista panorámica de la ciudad



La ciudad anunció también sus intenciones de construir un parque tecnológico de IA con una inversión de 13 mil 800 millones de yuanes, que albergará a más de 400 empresas dedicadas al desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial.



En el plano culinario, la comida está en el corazón de varios festivales chinos que se realizan a lo largo de todo el año, y los expatriados recomiendan unirse a estas celebraciones. El Festival de Primavera o Año Nuevo Chino, que se celebrará en febrero, es el feriado social y económico más importante y uno de los más fáciles de asistir para los expatriados.



"Recomiendo ofrecer ayuda a los amigos chinos para preparar el festival. Limpiar el apartamento es tan importante como decorarlo con rollos de papel rojo en la puerta y felicitaciones de Año Nuevo escritas en ellos ", dijo Sehi.



"En la víspera del Año Nuevo Chino, todos los miembros de la familia se reúnen para una fiesta majestuosa y luego se quedan despiertos hasta la medianoche para recibir el Año Nuevo con coloridos fuegos artificiales. Estar en compañía de amigos y familiares durante esta noche es una revelación para los expatriados”.

1 Complejo de departamentos



¿Cómo es vivir en la capital china?



Beijing registra una gran población de expatriados que va en aumento, pero las barreras del idioma y la facilidad de conectarse con otros expatriados pueden convertirse fácilmente en una excusa para no integrarse completamente en la cultura china.



"Algunos expatriados han vivido en China durante muchos años, pero apenas han experimentado el abrazo local", dijo Sehi. "Si los primeros intentos de los expatriados en ponerse en contacto con los chinos han sido menos que exitosos, fácilmente originan la sensación de que sería más fácil pasar tiempo con otros extranjeros". En estas llamadas "burbujas de expatriados", los extranjeros se mantienen unidos en sus propios vecindarios, come en restaurantes occidentales y solo tiene amigos que no sean chinos.



La forma más sencilla de combatir esto es aprender un poco de mandarín, lo que es más fácil de lo que la gente podría pensar. "Una o dos horas de clases particulares de chino por semana o las emisiones de radio para principiantes en chino deben encajar en el apretado calendario de todos", dijo Sehi.