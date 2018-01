Bannon decide guardar silencio ante el Capitolio

El exjefe de estrategia del presidente Donald Trump, Steve Bannon, se negó ayer a declarar en la audiencia a puerta cerrada ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que conduce su propia investigación sobre la injerencia de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales.



Bannon fue citado por el fiscal especial, Robert Mueller, para que testificara sobre el caso ante un gran jurado.



De esta forma, a Bannon se le estrecha el cerco tras el escándalo por sus polémicas críticas al hijo mayor del presidente y su reunión con los rusos en la Torre Trump en junio de 2016.



Las declaraciones sobre Trump Jr., a quien tachó de “traidor” y “antipatriota”, fueron recogidas por el columnista Michael Wolff en su polémico libro, ‘Fire and Fury’ (Fuego y Furia) y provocaron la ira del presidente y la completa caída en desgracia del exestratega.



Su decisión de no responder ayer a ciertas cuestiones en el Capitolio forma parte de la estrategia trazada por sus abogados, quienes le recomiendan no contestar a ninguna pregunta sobre el equipo de transición de Trump a la presidencia, de la que él formó parte.



Bannon decidió no apegarse a la quinta enmienda, que protege a un individuo de declarar en contra de sí mismo, pero sí optó por presentase con su propio representante legal, lo que fue interpretado como una clara muestra de que sólo tiene intención de protegerse después de que Trump pareciera abrir la caja de pandora cuando se lanzó contra él en un contundente comunicado sin precedentes.



Más preocupado se mostró el equipo de Bannon por la citación de Mueller, ya que es el primero que obliga a un miembro del núcleo más cercano de Trump a declarar bajo juramento sobre la posible relación con Moscú y otras capitales extranjeras.



Se ha especulado que el fiscal especial solicite una entrevista personal con el propio presidente.