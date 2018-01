Ayuda a palestinos no llegará "a menos que se sienten y negocien la paz", amenaza Trump

DAVOS.- El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con retirar la ayuda a los palestinos si no buscan la paz con Israel, asegurando que desairaron a Estados Unidos por no reunirse con el vicepresidente Mike Pence durante su reciente visita.



En declaraciones tras una reunión con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante el Foro Económico Mundial en Davos, dijo que buscaba la paz en Oriente Medio.



Añadió que esperaba que entre los palestinos prevalecieran las mentes sensatas para buscar la paz.



Pero alertó que "cuando nos faltaron el respeto hace una semana al no permitir que nuestro gran vicepresidente los visitara -y les damos cientos de millones de dólares en ayuda y apoyo, enormes números, números que nadie entiende- ese dinero está sobre la mesa y no llegará hasta ellos a menos que se sienten y negocien la paz".



Netanyahu elogió la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y trasladar allá la embajada estadounidense, algo que provocó la furia de las naciones árabes y de los palestinos.