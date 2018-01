Avión en Turquía se sale de la pista y se queda a metros del Mar Negro

ESTAMBUL.- Un avión comercial que se salió de una pista después de aterrizar en el norte de Turquía este domingo, quedó en un barranco fangoso con la nariz a pocos metros del Mar Negro.



Algunas de las 168 personas a bordo del Boeing 737-800 lo describieron como un "milagro" que todos fueron evacuados de manera segura desde el avión, que salió de una pista de aterrizaje en el aeropuerto de Trabzon.



Las imágenes muestran la aeronave boca abajo en un ángulo agudo justo encima del agua. Si se hubiera deslizado más a lo largo de la pendiente, el avión probablemente se habría sumergido en el mar en la provincia turca de Trabzon.



Pegasus Airlines dijo que nadie resultó herido durante el incidente a última hora del sábado, a pesar del pánico entre los 162 pasajeros a bordo del vuelo PC8622. La tripulación de seis miembros, incluidos dos pilotos, también fue evacuada. Los vuelos fueron suspendidos en el aeropuerto de Trabzon durante varias horas antes de reanudar el domingo.



El pasajero Yuksel Gordu le dijo a la agencia de noticias oficial turca Anadolu que las palabras no eran suficientes para describir el miedo en el avión.



"Es un milagro que hayamos escapado". Podríamos habernos quemado, haber explotado y haber volado al mar ", dijo Gordu. "Gracias a Dios por esto. Siento que me estoy volviendo loco cuando lo pienso ".



Otro pasajero, Fatma Gordu, le dijo a la agencia de noticias privada Dogan que hubo un sonido fuerte después de aterrizar.



"Nos desviamos de repente", dijo. "El frente del avión se estrelló y la parte trasera estaba en el aire. Todos entraron en pánico ".



El Gobernador de Trabzon, Yucel Yavuz, dijo que los investigadores estaban tratando de determinar por qué el avión había salido de la pista. La fiscalía inició una investigación.



El vuelo se originó en la capital turca, Ankara.



Los funcionarios del aeropuerto no discutieron el estado del avión este domingo y si fue remolcado fuera de la pendiente.