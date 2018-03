Aun no podemos transmitir entrevista con actriz porno : CBS

NUEVA YORK.- La cadena CBS entrevistó a la actriz porno que alega haber tenido un amorío con Donald Trump antes de ser presidente, pero se requiere más trabajo periodístico antes de poder transmitirla, informó el martes el director del canal.

Las declaraciones de David Rhodes, en una conferencia en Israel, constituyen la primera confirmación de que CBS entrevistó a la actriz que usa el nombre artístico Stormy Daniels y cuyo nombre verdadero es Stephanie Clifford.

Trump niega haber tenido relaciones con la actriz.

El abogado de la mujer, Michael Avenatti, tuiteó la semana pasada una foto de él con Clifford y con el periodista de la CBS Anderson Cooper.

Hasta ahora no se ha anunciado fecha alguna para la entrevista.

Rhodes, en comentarios publicados por la revista Variety, dijo que no tiene idea de qué argumento legal podría esgrimir el equipo legal de Trump para tratar de impedir la transmisión de la entrevista. BuzzFeed había reportado que los abogados de Trump buscaban un recurso judicial para bloquear la transmisión.

“No he visto semejante recurso, y no me imagino qué fundamento legal ello podría tener”, dijo Rhodes. "La entrevista de Anderson Cooper y (Clifford) estuvo acompañada de consultas con abogados, revisión de documentos, es decir, tenemos que revisar bien todo eso antes de poder transmitirla".

El abogado de Trump, Michael Cohen, de inmediato no respondió a mensajes pidiéndole su reacción.

La actriz ha tratado de anular un acuerdo en que recibió 130 mil dólares a cambio de su silencio. Clifford dijo el lunes que estaba dispuesta a devolver el dinero si con ello gana permiso de hablar del tema.

La semana pasada, Clifford presentó una demanda en Los Ángeles en un intento por declarar nulo el acuerdo para que se le permita “decir la verdad sobre lo que sucedió”.

Según la demanda el acuerdo, firmado pocos días antes de las elecciones presidenciales del 2016, no tiene validez porque fue firmado por Clifford y Cohen pero no por Trump.