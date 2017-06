Aumentan muertes por sobredosis en EU: NYT

Durante 2016, las muertes por sobredosis de drogas superaron los 59 mil decesos, 19 por ciento más que las 52 mil 404 registradas en 2015, de acuerdo con The New York Times, medio estadounidense que aseguró que estas se han convertido en la principal causa de muerte entre los ciudadanos de Estados Unidos menores de 50 años.



"El recuento de muertes es la última consecuencia de una escalada de la crisis de salud pública: la adicción a los opioides, ahora más mortal por la presencia de fentanilo producido de manera ilícita y medicamentos similares".



De acuerdo a la información recabada por el medio estadounidense, los aumentos en estas muertes se han dado principalmente en estados de la costa este del país, como Maryland, Florida, Pennsylvania y Maine.



Sin embargo, debido a que estas muertes tardan en certificarse, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades no podrán calcular el total de decesos hasta diciembre.



El fentanilo no es nuevo. Pero en los últimos tres años, ha estado apareciendo en los decomisos de drogas en todo el país.



El más mortífero de sus análogos es el carfentanilo, un tranquilizante de elefante que es 5 mil veces más fuerte que la heroína, de la cual una cantidad menor a unos granos de sal puede resultar en una dosis letal.



Los primeros datos de 2017, de acuerdo con The New York Times sugieren que las muertes por sobredosis continuarán aumentando este año.



"Se calcula que más de dos millones de estadounidenses dependen de los opiáceos y que 95 millones más usaron analgésicos recetados durante el año pasado, más de los que fumaron tabaco", señaló el periódico.