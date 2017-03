Atacante nació en Reino Unido y era conocido por inteligencia: May

LONDRES.- El hombre que perpetró un ataque cerca del Parlamento de Londres que dejó varios muertos y decenas de heridos nació en Reino Unido y era conocido por los servicios de inteligencia, dijo la primera ministra británica, Theresa May.



"Lo que puedo confirmar es que el hombre nació en Reino Unido y que hace algunos años fue investigado por el MI5 (servicios de inteligencia) en relación a sospechas sobre extremismo violento", dijo May a legisladores.



"Era un personaje periférico", agregó la primera ministra. "El caso es antiguo, él no era parte del escenario actual de inteligencia".



May señaló que no había información de inteligencia previa sobre su propósito ni sobre sus planes.

"Su identidad será informada cuando lo permitan las consideraciones a la operación", agregó la líder británica. Un portavoz de May dijo que la identidad del atacante sería revelada tan pronto sea posible.



DETENIDOS PREPARABAN ATAQUES



La policía británica informó que ha arrestado a ocho personas bajo sospecha de preparar ataques relacionados con el del puente de Westminster.



Se había informado previamente de los arrestos, pero la policía solo dio a conocer el motivo por la noche.



En la noche del miércoles a jueves fueron arrestados una mujer en el este de Londres, un hombre y una mujer en Birmingham y otra mujer y tres hombres en otra parte de la misma ciudad.



El octavo arresto, de un hombre, se produjo el jueves por la mañana también en Birmingham.



No se los ha acusado formalmente ni identificado. Tienen entre 21 y 58 años.



La policía dijo que continuaban las búsquedas en Birmingham, el este de Londres y Gales.



La policía anunció los arrestos más temprano, en el marco de la investigación sobre el atentado. El atacante mató a tres personas, entre ellas un policía, y dejó decenas de heridos antes de ser abatido a tiros cuando trataba de entrar al Parlamento.



Andrew Parker, director general del MI5, el servicio de inteligencia dedicado a la seguridad interior, dijo más temprano que para apoyar a la policía se había movilizado completamente la respuesta operacional de la agencia.



"Le damos todo nuestro respaldo a nuestros colegas de la policía, (y) nos condolemos de su pérdida al tiempo que aplaudimos la excelencia profesional de su respuesta", declaró Parker mediante un comunicado.