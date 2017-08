Asamblea Constituyente de Venezuela se instala pese a rechazo 

La Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro se instaló este viernes en Venezuela, pese al rechazo internacional, las dudas por un supuesto fraude en su elección y las protestas opositoras que denuncian el fin de la democracia en Venezuela.



"Nos corresponde instalar la soberana y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente del rebelde pueblo venezolano", dijo en la sesión el veterano exdiputado Fernando Soto, ante los asambleístas elegidos y la plana mayor del chavismo, sin que hasta ahora aparezca el presidente.



La excanciller venezolana Delcy Rodríguez fue nombrada presidenta de la controvertida Asamblea Nacional Constituyente, mientras que el exministro Aristóbulo Istúriz, fue nombrado primer vicepresidente, y como segundo vicepresidente, el exfiscal Isaías Rodríguez.



Cargando un gran retrato del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y del libertador Simón Bolívar, el poderoso dirigente Diosdado Cabello, la primera dama Cilia Flores y la excanciller Delcy Rodríguez, ahora asambleístas, encabezaron una marcha de seguidores del Gobierno.



Con flores rojas, los oficialistas llegaron al salón elíptico del Palacio Legislativo, en el centro de Caracas, donde toma posesión la Constituyente, frente al hemiciclo donde realiza sus debates el Parlamento de mayoría opositora.



"El pueblo hoy regresa a la Asamblea de donde no tenía que salir", dijo Euclides Vivas, de 72 años, con un distintivo en el pecho que rezaba "No al fascismo".



La Asamblea Constituyente comenzará a sesionar el sábado en el Palacio Legislativo, donde realiza sus debates el Parlamento de mayoría opositora, informó su presidenta Delcy Rodríguez.



"Se ha instalado una Asamblea Nacional Constituyente con poder para actuar. No crean que vamos a esperar semanas, meses, años, desde mañana (sábado) vamos a actuar (...) Empezaremos a actuar desde mañana. no se sorprendan", afirmó Rodríguez.

1

"HIPOTECA EL FUTURO"



La instalación de la Constituyente se realiza en medio de un fuerte rechazo internacional, seriamente cuestionada por acusaciones de "fraude" en la elección el pasado domingo de los 545 asambleístas.



El Vaticano pidió este viernes que se suspenda la Constituyente por fomentar "un clima de tensión" e "hipotecar el futuro", lo que ya pidió Estados Unidos, la Unión Europea y una decena de países latinoamericanos que la consideran una amenaza a la democracia.



Maduro afirma que su proyecto traerá paz a un país convulsionado por protestas que dejan unos 125 muertos en cuatro meses, y lo sacará de la crisis económica que agobia a los venezolanos con una escasez crónica de alimentos y medicinas, y una brutal inflación.



La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que convocó a una marcha en Caracas para la tarde de este viernes, considera la Constituyente un "fraude" con el que Maduro busca evadir elecciones, perpetuarse en el poder e instaurar un régimen comunista.



Poco antes de la instalación, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma fue devuelto a su casa, tras haber sido encarcelado el martes con el opositor Leopoldo López, luego de que la justicia les revocara el arresto domiciliario, acusándolos de planear fugarse y tras hacer llamados contra la Constituyente.

"¡FRAUDE!"



Dos días antes de la instalación, la empresa Smartmatic, que dio soporte tecnológico a los comicios, desató un escándalo al denunciar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) "manipuló" la cifra de votantes.



Según el CNE, sufragaron ocho millones de electores, un millón más de lo que calcula Smartmatic, en unos comicios donde la asistencia era clave, pues la MUD asegura que logró el 16 de julio 7,6 millones de votos en un plebiscito simbólico contra la Constituyente.



La denuncia golpeó aún más su legitimidad cuestionada desde un inicio porque Maduro la convocó sin referendo previo y porque su sistema comicial, según los opositores, favorecía el control al Gobierno.



El lunes, un día después de la elección, el Gobierno de Donald Trump impuso sanciones financieras y jurídicas a Maduro, a quien llama "dictador", tras hacerlo la semana pasada con 13 funcionarios venezolanos, incluida la presidenta del CNE, Tibisay Lucena.



Maduro denuncia una campaña "del enemigo internacional" comandada por Estados Unidos y que siguen "gobiernos neoliberales de derecha serviles al imperialismo".



La crisis venezolana será tratada por los cancilleres del Mercosur en Brasil el sábado y por ministros del continente en Perú la semana próxima.



En tanto, la presidenta de la Constituyente rechazó la "interferencia extranjera" y fustigó a Estados Unidos, al responder a las críticas de la comunidad internacional a ese suprapoder instalado este viernes.



"A la comunidad internacional, no se equivoquen con Venezuela. El mensaje está claro, muy claro: los venezolanos resolveremos nuestro conflicto, nuestra crisis, sin ningún tipo de interferencia extranjera, sin ningún tipo de mandato imperial", aseguró.

1 Delcy Rodríguez

"UN SALVAVIDAS"



Un 80 por ciento de venezolanos rechaza la gestión de Maduro y 72 por ciento su Constituyente, según la encuestadora Datanálisis. Pero el presidente contó con el apoyo de los poderes judicial, electoral y militar para llevar adelante su proyecto.



"Más que cambiar la Constitución, el objetivo es gobernar sin límites. Es el mecanismo de autocratización del Gobierno (...), su salvavidas", declaró el analista Benigno Alarcón.



El proyecto avivó las protestas y fracturó al chavismo. La fiscal general, Luisa Ortega, confesa chavista, lo considera un "cheque en blanco" para satisfacer una "ambición dictatorial".



El Gobierno ha advertido que la Constituyente, encargada de sustituir con un nuevo texto la Carta Magna de 1999 impulsada por Chávez -fallecido en 2013-, se ocupará de la fiscal y los parlamentarios y dirigentes opositores.



En plena tensión, un magistrado nombrado por el Parlamento fue arrestado, otros cinco se refugiaron en la embajada de Chile, y Panamá le concedió asilo a otros dos este viernes.



"Viene un aumento de la conflictividad frente a un proyecto impuesto a la fuerza", aseguró la analista Colette Capriles.



Aunque Maduro prometió que la nueva Carta Magna será sometida a referendo, la Constituyente tomará decisiones de aplicación inmediata. Más incertidumbre se cierne sobre Venezuela.