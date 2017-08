Constituyente asume competencias del Parlamento de Venezuela

CARACAS.- La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, controlada por los aliados del presidente Nicolás Maduro, asumió este viernes las competencias del Parlamento, de mayoría opositora, luego que su junta directiva no se presentó a supeditarse al cuerpo plenipotenciario.



Los miembros de la junta directiva del Congreso ya habían advertido la noche del jueves que no acudirían a la sesión de la asamblea por considerar que es "un poder de facto expresión de la naturaleza hegemónica que pretende perpetuar a Nicolás Maduro en el poder".



La Constituyente ha sido criticada fuertemente no sólo por la oposición, sino por diversos gobiernos alrededor del mundo que le han pedido a Maduro que dé marcha atrás. Pero el mandatario la ha defendido, asegurando que es la única forma de pacificar el país, inmerso en una crisis política y económica.



"La Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de sus poderes (...) decreta asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, el sistema socioeconómico financiero", se lee en el decreto aprobado por unanimidad.



"Considerando que la junta directiva de la Asamblea Nacional fue convocada (...) y no asistió en franco desconocimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", agregó.



En los últimos días, el resto de poderes públicos -incluido el propio Maduro- desfilaron por la asamblea constituyente para subordinarse a su plenipotenciario poder.





ATADO DE MANOS



"Aprueban (ellos, el régimen) en la Asamblea Nacional Constituyente un decreto donde se otorgan a sí mismos las competencias de la Asamblea Nacional. ¿Así o más dictatorial?", dijo el exalcalde opositor Emilio Graterón.



Aunque el Parlamento podrá seguir sesionando y no fue disuelto, la movida lo mantendrá atado de manos como ha estado desde su elección en el 2015, luego que la justicia asegurara que se encuentra en "desacato" tras no haber removido a tres diputados acusados de comprar sus curules.



Desde que asumió a principios del 2016, el Parlamento -el único poder en manos de la oposición- no ha podido sancionar ni una ley.



La asamblea constituyente, que reescribirá la carta magna del país petrolero, funcionará hasta por dos años.



Entre abril y julio, los venezolanos protestaron contra el gobierno de Maduro por considerarlo un "dictador" y el principal responsable de la crisis en el país, con una inflación de tres dígitos, recesión económica y escasez de alimentos y medicinas.



El sucesor político del fallecido Hugo Chávez, por su parte, sostiene que las protestas, en medio de las que fallecieron más de 120 personas, sólo buscan desbancarlo.