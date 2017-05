Ariana Grande vuelve a Manchester con concierto benéfico

La cantante Ariana Grande realizará el domingo 4 de junio un concierto en Manchester a beneficio de las víctimas del ataque suicida con bomba ocurrido tras su espectáculo del 22 de mayo, anunció este martes la compañía discográfica de la artista.



Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus y las bandas Take That y Coldplay también actuarán en el concierto, dijeron los organizadores en un comunicado.



Los cantantes estadounidenses Pharrell Williams, Usher y uno de los miembros de One Direction, Niall Horan, son otros de los invitados en el recital.



El ataque de la semana pasada, que dejó 22 fallecidos, ocurrió momentos después de que Grande terminó un concierto en Manchester. Lo recaudado se destinará al fondo We Love Manchester Emergency Fund, creado por el Ayuntamiento de la Ciudad de Manchester junto con la Cruz Roja británica.



Grande, de 23 años, ofrece entradas gratis para el concierto benéfico a todos quienes estuvieron en su espectáculo del 22 de mayo. Las entradas para el show del domingo se pondrán a la venta este jueves. El concierto se realizará en el estadio de críquet de Old Trafford, en Manchester, y la BBC lo transmitirá por radio y televisión, según el comunicado.



El ataque dejó más de 100 personas heridas, muchas de ellas jóvenes admiradoras de la cantante. Grande no resultó herida pero luego canceló sus conciertos previstos para Londres y Europa hasta el 5 de junio.



Grande dijo en una carta publicada en sus redes sociales la semana pasada que "no hay nada que yo o alguien pueda hacer para quitar el dolor que ustedes (sus admiradores) están sintiendo o para mejorar esto. Sin embargo, extiendo mi mano y mi corazón y todo lo que posiblemente pueda darles, si quieren o necesitan mi ayuda de cualquier manera".



"No viviremos con miedo. No dejaremos que esto nos divida. No dejaremos que el odio triunfe", añadió.