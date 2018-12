Ante protesta, Macron da el 'no' definitivo al gasolinazo

Con el fin de que no se repita la violencia que azotó París el pasado fin de semana, durante la manifestación convocada por los “chalecos amarillos” para el próximo sábado, el presidente Emmanuel Macron decidió anular definitivamente el aumento a los combustibles, que el martes había suspendido sólo por seis meses.

A los “chalecos amarillos”, un movimiento transversal sin líderes, programa ni estructuras, se han reagrupado diversos sectores sindicales, agrícolas y estudiantiles que amenazan unirse a la marcha.

El vocero del gobierno, Benjamin Griveaux, reconoció que “si una medida que hemos emprendido, que está costando dinero público, resulta que no está funcionando, no va bien, no somos estúpidos, la cambiaríamos”.

Portavoces del Palacio del Elíseo confirmaron la decisión que supone una concesión más del Ejecutivo francés para intentar calmar las manifestaciones, que iniciaron el pasado 17 de noviembre por la caída del poder adquisitivo de la población.

El pasado primero de diciembre, en París se vieron escenas de guerrilla urbana, con hombres encapuchados que armaron barricadas, quemaron autos, rompieron vitrinas y lanzaron objetos a la policía antimotines. Unas 110 personas resultaron heridas y otras 289 fueron detenidas, reportó la policía.

Protestas similares se vivieron también en Lille, Charleville-Mézières, Estrasburgo, Toulouse y Nantes.

A la anulación del impuesto al combustible -el que prendió la mecha del movimiento-, se unen otras dos medidas del gobierno dirigidas a apaciguar la tensión social: la congelación de las tarifas de la electricidad y el gas.

La popularidad del presidente volvió a caer hasta 34 por ciento, su nivel más bajo desde que llegó al Elíseo y desde su regreso del G20 en Argentina no ha hecho ningún comentario.

Sin embargo, en el Consejo de Ministros, Macron no cedió a otra de las reivindicaciones de los “chalecos amarillos”, el restablecimiento del impuesto sobre la fortuna (ISF).