Ante amenaza de ataque nuclear norcoreano, ellos crearon un manual 

Las amenazas de Corea del Norte sobre lanzar misiles en las cercanías del territorio estadounidense son latentes.



En Guam, una isla situada en el Pacífico occidental, perteneciente a Estados Unidos como territorio no incorporado, se publicó el viernes una guía de emergencia para ayudar a que los residentes se preparen en caso de un posible ataque nuclear.

El Ejército Norcoreano completará a mediados de agosto sus planes para lanzar cuatro misiles de alcance intermedio sobrevolando Japón para caer junto a Guam, según la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.



"No miren al destello ni a la bola de fuego. Pueden cegarlos. Busquen refugio detrás de cualquier cosa que pueda ofrecer protección", indica el manual.



"Quítense la ropa para evitar que se propague el material radiactivo. Quitarse la capa exterior puede retirar hasta el 90 por ciento del material radiactivo", señala la guía en referencia a qué hacer si uno es sorprendido en el exterior.



Asimismo, el manual sugiere tener un plan y un kit de emergencia, además de hacer una lista de estructuras potenciales de cemento cerca de casa, el trabajo y el colegio que puedan servir como refugios nucleares.

El gobierno De Guam hizo público un instructivo para que la población esté preparada ante cualquier eventualidad. Con un lenguaje que evocó el espectro del conflicto nuclear durante la Guerra Fría, el manual relata qué hacer antes, durante y después de un ataque nuclear.



"No es necesario que los refugios estén construidos específicamente para proteger contra la radiactividad", afirmó. "Puede ser un espacio protegido, a condición de que los muros y el techo sean lo suficientemente anchos y densos (por ejemplo, el concreto) para absorber la radiación liberada por las partículas radiactivas".



El documento asesora también a la gente sobre cómo lavarse. "No se froten o arañen la piel, usen jabón, shampoo y agua, pero no se apliquen acondicionador en el pelo, ya que adhiere el material radiactivo", señala.



En Guam viven unas 163 mil personas y hay una base militar con un escuadrón de submarinos, una base aérea y un grupo de la Guardia Costera.



Donald Trump dijo este viernes en un diálogo con periodista que si Corea del Norte ataca la isla de Guam, o cualquier otro territorio o aliado estadounidense, se arrepentirá.



"Si hace algo con respecto a Guam o cualquier otro lugar que sea un territorio estadounidense o un aliado estadounidense, lo lamentará de verdad, y lo lamentará rápidamente", dijo y que espera que entienda "completamente" la gravedad de sus advertencias.