Amenaza de Trump sobre muro paralizaría al Gobierno, dice Schumer

WASHINGTON.- El líder demócrata del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, dijo que la amenaza del presidente Donald Trump de paralizar el Gobierno si no consigue el financiamiento para construir un muro en la frontera con México llevaría a una situación "que no le gustaría a nadie".



"Si el presidente sigue este rumbo, en contra de los deseos tanto de republicanos como de demócratas, además de los de la mayoría del pueblo estadounidense, se estará dirigiendo hacia una paralización del Gobierno que no le gustaría a nadie y que no logrará nada", dijo Schumer en un comunicado.



Esta martes, en Phoenix, el mandatario dijo que estaría dispuesto a arriesgar una paralización del Gobierno a fin de obtener los fondos para su muro.



"Si tenemos que paralizar nuestro Gobierno, vamos a construir ese muro", expresó Trump. "Vamos a tener nuestro muro. El pueblo estadounidense votó por el control de la inmigración. Vamos a conseguir ese muro", agregó.