¿Amas la carne roja? Esta noticia no te va a gustar

Consumir carne roja, cierto tipo de caviar y algunos productos lácteos representa un alto riesgo para la salud, según un estudio realizado por la Universidad de Nevada.



El culpable de que tengas que reducir el consumo de estos alimentos es un gen llamado CMAH, que permite la síntesis de un azúcar denominado Neu5Gc. Este glúcido se encuentra en las carnes rojas, en algunos pescados y en los productos lácteos.



Si los humanos consumen productos derivados de animales que tienen el gen, el cuerpo sufre una reacción inmune al azúcar, que es una sustancia extraña en el cuerpo. Esto puede producir inflamación, artritis e incluso cáncer, de acuerdo con un artículo de la revista científica Sinc.



El grupo de científicos, liderados por el español David Álvarez-Ponce, analizó 322 genomas de animales para determinar si tienen o no genes CMAH activos y colocaron los resultados en el árbol evolutivo de los animales, para determinar en qué momentos de su evolución dicho gen se inactivó. Esto permitió entender por qué ciertas especies tienen un gen CMAH activo, mientras que otras parecidas no lo presentan.



“En un primer análisis escaneamos todos los genomas disponibles. Solo encontramos el gen en unas cuantas bacterias, en un par de algas, y en los deuteróstomos, un grupo de animales que incluye los vertebrados y los equinodermos, entre otros. Los animales no-deuteróstomos no presentaban el gen. A continuación nos centramos en los 322 genomas de deuteróstomos que estaban disponibles”, explicó Álvarez-Ponce a la revista.



El laboratorio de Álvarez-Ponce se especializa en el estudio de la evolución de los genes y los genomas, mediante el uso de la bioinformática. Es decir, no está compuesto por tubos de ensayo, microscopios ni otros instrumentos, sino de ordenadores que se utilizan para entender la evolución a través del análisis de cantidades masivas de datos.

Caviar, caro y nocivo



Hasta el momento, se habían estudiado muy pocas especies de peces para saber si presentaban o no cantidades de azúcar tóxico. “Nuestros análisis muestran que hay peces que tienen el gen CMAH y otros que no, pero de momento se ha medido el azúcar Neu5Gc en muy pocos. En los peces que sí lo presentan, el azúcar se encuentra en proporciones muy pequeñas en su carne, pero en altas cantidades en el caviar. Esto puede ser debido a que el gen se expresa específicamente en los huevos o en los oviductos”, apunta el científico.



“Resulta que el caviar, una de las comidas más caras del mundo, también es uno de los productos con mayores concentraciones de Neu5Gc”, dijo a la revista Sateesh Peri, estudiante de Maestría en el laboratorio de Álvarez-Ponce. No obstante, la investigación también revela multitud de peces que no tienen el gen CMAH, y cuyo caviar se espera que esté libre de Neu5Gc.



Pollo, pavo y pato, libres de CMAH



Al igual que los humanos, las aves tampoco tienen genes CMAH, por lo que consumir pollo, pavo o pato no tiene los efectos negativos que tiene consumir carne roja. Otro grupo de animales que no tiene genes CMAH son los reptiles, excepto por una especie de lagarto.



Además de los riesgos alimenticios mencionados, el gen CMAH también cumple un papel clave en los trasplantes de órganos de animales a humanos, una práctica conocida como xenotrasplante: es uno de los factores que determinan si estos órganos van a ser rechazados o no por el cuerpo humano. Cuando el órgano de un animal que tiene el gen CMAH se trasplanta a una persona, el cuerpo humano puede reaccionar al azúcar Neu5Gc y rechazar el órgano.