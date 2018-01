Alta representante de UE visita Cuba

La alta representante de política exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, aseguró hoy que mientras algunos intentan aislar a Cuba, los europeos están más cerca que nunca de los cubanos.



“Frente a los que levantan muros, los europeos queremos tender puentes y abrir puertas mediante la cooperación y el diálogo con la isla”, subrayó la funcionaria en una conferencia magistral ante un centenar de estudiantes del Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana.



La también vicepresidenta de la Comisión Europea apuntó que el embargo no es la solución. “Se lo hemos dicho a los estadounidenses y afirmado repetidamente en Naciones Unidas, la última vez en noviembre pasado”, precisó, tras añadir que la Unión Europea seguirá trabajando para poner fin a esa práctica.



Sobre el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la UE y la isla que entró en vigor en noviembre pasado, Mogherini expresó que brinda la oportunidad de elevar las relaciones al nivel que reflejan realmente

los estrechos lazos históricos, económicos y culturales.



“Será un sólido instrumento para apoyar y participar en la actualización del modelo económico cubano”, destacó.



El acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba deja atrás la llamada “posición común” de la UE hacia la isla, vigente desde 1996 y que condicionaba las relaciones con Cuba a cambios internos.



La alta representante de la UE, quien inició hoy su visita oficial, se reunirá este jueves con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, con quien hablará sobre la próxima reunión, en Bruselas, del primer consejo conjunto entre la Unión Europea y Cuba.



Poco después de su llegada, Mogherini conversó con el ministro de comercio exterior y la inversión extranjera, Rodrigo Malmierca, lo cual marca el carácter de colaboración económica de este viaje.



Aunque no está en el programa oficial, no se descarta que la funcionaria sea recibida por el presidente Raúl Castro.