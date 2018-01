Alta representante de la Unión Europea visitará Cuba

LA HABANA.- La alta representante para asuntos exteriores y política de seguridad de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, inicia este miércoles una visita oficial a Cuba en momentos en que el viejo continente afianza su presencia en la isla.



Mogherini se reunirá poco después de su llegada con el ministro de comercio exterior y la inversión extranjera, Rodrigo Malmierca, lo cual marca el carácter de colaboración económica de este viaje.



En su estancia de dos días en la Mayor de las Antillas, la funcionaria tiene previsto visitar además varias instituciones en la Habana Vieja y dictar una conferencia en el restaurado Colegio de San Gerónimo sobre las relaciones de ese bloque con América Latina.



De acuerdo con el programa oficial, Mogherini se reunirá también con el titular de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, y terminará los intercambios oficiales con el canciller cubano, Bruno Rodríguez.



Aunque no está en el programa oficial, no se descarta que la funcionaria sea recibida por el presidente Raúl Castro.



“La UE y Cuba están verdaderamente pasando una página, y un nuevo capítulo de nuestra asociación comienza ahora”, dijo Mogherini en noviembre pasado, cuando entró en vigor –aun por ratificar por todos los gobiernos de la UE- un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre las dos partes. Cuba era el único país de América Latina que no tenía suscrito un tratado de ese tipo con el viejo continentes.



Las negociaciones de ese acuerdo comenzaron poco después de las conversaciones secretas entre Washington y La Habana, que en diciembre de 2014 cristalizaron con el inicio del diálogo y la cooperación entre Estados Unidos y Cuba, abandonados luego de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.