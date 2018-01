Almagro pide más sanciones contra Venezuela

WASHINGTON.- El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se pronunció a favor de sanciones adicionales contra funcionarios y el aparato financiero venezolanos que lleven al presidente Nicolás Maduro a celebrar elecciones imparciales.



“El camino diplomático que queda por delante es el camino de las sanciones y de negociaciones serias para la redemocratización”, dijo el uruguayo a reporteros en la sede de la organización. “Tiene que haber sanciones cada vez más duras, que permitan que el régimen venezolano estructure un proceso electoral claro”.



The Associated Press solicitó un comentario a la embajada venezolana, sin obtenerla de inmediato.



Almagro se pronunció a favor de aumentar las sanciones no solamente contra funcionarios del gobierno venezolano, sino también contra el aparato financiero de la nación sudamericana.



Además de haberle congelado bienes en Estados Unidos y suspender visas a docenas de funcionarios, el gobierno del presidente Donald Trump prohibió a firmas estadounidenses hacer nuevos préstamos a Venezuela por considerar que el gobierno de Caracas violó los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales de 2017 que dejaron más de 120 muertos.

Canadá y la Unión Europea también se sumaron a las sanciones.



Almagro dijo que la meta final es la celebración de un sistema electoral nuevo que permita votar incluso a los venezolanos expatriados.



“Si hay algo que nos da una dimensión de la crisis es la migración de cuatro millones de venezolanos en los últimos años. Es una migración más alta que la que ha habido desde el Medio Oriente a Europa”, indicó.



La constitución venezolana establece que este año culmina el sexenio presidencial, pero el gobierno de Maduro aún no ha fijado una fecha para los comicios.



Almagro agregó que los tres expertos designados por él le pidieron hasta fines de mes para elaborar un informe sobre la posibilidad de que Venezuela haya sido escenario de crímenes de lesa humanidad que ameriten ser investigados por la Corte Penal Internacional.



Venezuela, que en abril de 2017 inició un trámite de dos años para abandonar la OEA, se opone a la elaboración de tal informe por considerar que no corresponde a la misión del organismo.



Busca que OEA apruebe informe electoral sobre Honduras



También dijo que gestiona que los estados miembros del organismo aprueben a la brevedad el informe emitido por la misión que observó las elecciones presidenciales en Honduras, según el cual fue imposible determinar con certeza la reelección del presidente Juan Orlando Hernández debido a irregularidades.



“Creemos que es muy importante la aprobación de este informe para evitar la lumpenización (deterioro) de la política, en el sentido de que en un proceso electoral vale todo, y que no importa la dimensión de irregularidades o malas prácticas que incluso puedan afectar al resultado”, dijo.



Almagro señaló que el informe sobre las elecciones del 26 de noviembre en Honduras cobra gran importancia ante la gran cantidad de elecciones presidenciales previstas este año en el continente.



Las misiones de observación electoral de la OEA presentan informes con conclusiones y recomendaciones ante el Consejo Permanente, el foro del organismo en el que están presentes los 34 Estados miembros. Los informes suelen ser aprobados sin mayor debate.



El embajador chileno Juan Barría, quien ejercerá la presidencia rotativa del Consejo Permanente durante el primer trimestre de 2018, no había convocado el martes a una sesión para conocer el informe sobre las elecciones presidenciales hondureñas.



El gobierno de Honduras ha rechazado la sugerencia de la OEA para realizar nuevas elecciones presidenciales, ante las denuncias de fraude del candidato opositor Salvador Nasralla.



Tras los comicios, y cuando se habían contabilizado alrededor de 60 por ciento de los votos, los resultados de la página del tribunal mostraban a Nasralla a la cabeza. Sin embargo, poco después se detuvo el conteo por más de un día y cuando se reanudó, la ventaja era para Hernández.



Protestas callejeras dejaron el mes pasado al menos 17 muertes. Estados Unidos, México y Colombia han reconocido ya el triunfo de Hernández.