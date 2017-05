A ritmo de reggae, llaman 'mentirosa' a Theresa May

Una canción que llama “mentirosa” a la primera ministra británica, Theresa May, se disparó hasta lo más alto de las listas de ventas de música en Reino Unido, burlándose de su lema de campaña "fuerte y estable" antes de la elección nacional del 8 de junio.



'Liar liar GE2017' ('Mentirosa mentirosa GE2017') de Captain SKA encabeza ahora la lista de canciones descargadas en Amazon en Reino Unido y está en el segundo puesto en iTunes UK de Apple, a pesar de no ser difundida en el radio.



Con letras que fustigan las políticas de austeridad del Partido Conservador británico, el tema mezcla pedazos de discursos de May con coros que aseguran que "ella es una mentirosa, mentirosa, no puedes confiar en ella".



"Todos sabemos que a los políticos les gusta mentir. Grandes, pequeñas, mentiras. Dice que son fuertes y estables, no nos engañarán. Nos siguen tomando el pelo", dice una estrofa.



ESCUCHA EL TEMA EN CUESTIÓN:

Lo más probable es que May gane el 8 de junio, pero el liderazgo de su partido en los sondeos de opinión se redujo abruptamente en la última semana, poniendo en duda su decisión de adelantar los comicios en busca de un fuerte respaldo a su estrategia para abandonar la Unión Europea.



Captain SKA, una banda londinense liderada por el productor Jake Painter, aspira a alcanzar el número uno en la lista oficial británica Top 40.



"El éxito de esta canción muestra que la gente está cansada de este gobierno de los ricos para los ricos", afirmó la banda en un comunicado publicado por Official UK Charts Company, que agregó que 'Liar liar' está en camino de ser la novedad más potente de esta semana.



Las canciones políticas son un asunto complicado para las emisoras británicas, que se rigen por reglas de imparcialidad, sobre todo en tiempo de elecciones.



En abril de 2013, 'Ding-dong the Witch is Dead' ('Ding-dong, la bruja ha muerto') del musical El Mago de Oz llegó al número dos de las listas oficiales tras la muerte de la exprimera ministra, Margaret Thatcher. BBC radio se negó a emitir la canción completa, sólo pedazos de cinco segundos en sus boletines.