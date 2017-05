Al menos 28 muertos en combates en la capital de Libia

TRÍPOLI.- Al menos 28 personas murieron en violentos combates entre fuerzas leales al Gobierno de Unidad Nacional (GNA) libio, respaldado por la ONU, y facciones rivales en barrios residenciales del sur de la capital.



El portavoz del ministerio de Salud, Anwar Frajallah, no pudo precisar si había civiles entre los fallecidos al proporcionar un balance provisional de 28 muertos y 128 heridos.



Hashem Bishr, un oficial de seguridad del Gobierno de Unidad Nacional (GNA) aportó un balance de 23 combatientes leales al GNA fallecidos y más de 29 heridos.



Las fuentes médicas no pudieron confirmar este saldo.



Anteriormente, un responsable de un hospital de Trípoli comunicó un balance "provisional" de cinco muertos y varios heridos, incluyendo civiles.



Una milicia leal al GNA, la fuerza de disuasión de Abu Slim, lamentó la muerte de cinco de sus hombres en Facebook, pero se desconoce si esos fallecidos son los mismos que los del balance del hospital.



El ministerio de Salud del GNA declaró el estado de alerta en la zona y pidió a todo el personal médico que acudiera a los hospitales, según un comunicado.



Trípoli, presa de una constante inseguridad desde la caída de Muamar Gadafi en 2011, se encuentra bajo el control de decenas de milicias.



Los combates comenzaron al amanecer en los barrios de Abu Slim, Hadhba y Salahedin en el sur de Trípoli, donde se desplegaron tanques, según los testigos.



El enviado de Naciones Unidas para Libia, Martin Kobler, instó a las partes beligerantes a cesar los combates.



"La voz de la razón debería prevalecer en beneficio del país", afirmó. "No se pueden perseguir objetivos políticos con violencia. Los civiles deben ser protegidos".



El embajador británico en el país, Peter Millett, escribió en su cuenta de Twitter: "Puedo oír las explosiones y los disparos de artillería en el sur. Condeno la acción de estas milicias que amenazan la inseguridad de los libios antes del ramadán", el mes del ayuno musulmán, que empieza el sábado en Libia.



Grupos hostiles al GNA reivindicaron, en sus páginas de Facebook, los ataques contra las fuerzas leales a este ejecutivo respaldado por la comunidad internacional.



El viernes por la tarde los combates habían disminuido, pero todavía se escuchaban intercambios de disparos en varias zonas de la capital.



Los combates empezaron alrededor de un complejo de una decena de mansiones de lujo, que sirven de cuartel general a las milicias leales al ex jefe de un Gobierno no reconocido, Jalifa Ghweil, apartado del poder en Trípoli tras la formación del GNA.



Las fuerzas fieles al GNA consiguieron ganar influencia en Trípoli cuando en marzo, tras violentos combates, expulsaron a los grupos rivales de sus bastiones, en el centro de la ciudad y en los alrededores. Desde entonces, en la capital reinaba una calma inusual.



El GNA, apoyado por la ONU, obtuvo la adhesión de algunas milicias de la capital desde su entrada en funciones en marzo de 2016, pero varios sectores de Trípoli siguen fuera de su control.