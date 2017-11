Agresor de Texas se suicidó tras persecución, autoridades

NEW BRAUNFELS.- El veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que mató a al menos 26 personas en una iglesia rural de Texas el domingo se suicidó tras un tiroteo con residentes, afirmó el alguacil local.



El atacante, que fue apartado del Ejército por agredir a su esposa y su hijo, dejó también una veintena de heridos durante su asalto a la Primera Iglesia Bautista en Sutherland Springs, a unos 65 kilómetros al este de San Antonio.



Después de que el hombre, que vestía ropa negra y usó un rifle de asalto, abandonó la iglesia, dos residentes locales armados le persiguieron en vehículos.



La persecución terminó cuando el agresor chocó su auto y se disparó, afirmó el alguacil del condado de Wilson, Joe Tackitt, en una entrevista con CBS News en la mañana de este lunes.



"En este momento pensamos que tenía una herida autoinfligida", comentó Tackitt.



El sospechoso fue identificado como Devin Patrick Kelley, de 26 años, según reportaron varios medios citando a funcionarios policiales.



El gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó en CBS News que el ataque en la iglesia de Sutherland Springs, una comunidad con menos de 400 habitantes, no pareció ser un "acto al azar".







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de viaje en Asia, dijo a los periodistas en Tokio que los reportes preliminares indicaron que el atacante era "un individuo muy atormentado, con muchos problemas".



La portavoz de las Fuerzas Armadas, Ann Stefanek, dijo que Kelley

estuvo encarcelado 12 meses tras un juicio militar en 2012 y al final fue dado de baja por mala conducta y se le rebajó de rango.



La portavoz añadió que Kelley trabajó en el departamento de logística en la Base Aérea Holloman en Nuevo México, desde 2010 hasta que fue destituido en 2014. En ese puesto estuvo a cargo del transporte de pasajeros, carga y propiedad privada en transportes militares.



Las autoridades no dijeron su nombre en una conferencia de prensa sobre el suceso y solo dijeron que se trataba de un hombre de raza blanca de unos veintitantos años, pero un funcionario federal y un oficial de la policía identificaron a Kelley como la persona que entró a tiros el domingo en el templo de Sutherland Springs.



El funcionario federal que pidió no ser identificada dijo que Kelley vivió en un suburbio de San Antonio y que no parecía tener nada que ver con grupos terroristas.



Agregó que los investigadores estaban escudriñando los mensajes más recientes del individuo en las redes sociales, incluso un mensaje en el que al parecer porta un fusil semiautomático tipo AR-15. El funcionario solicitó el anonimato porque no tenía autorización para hablar en público.



Según registros oficiales en internet, la dirección de la casa de Kelley está en New Braunfels, Texas, en las afueras de San Antonio a unos 56 kilómetros de Sutherland Springs.



Con información de Reuters y AP