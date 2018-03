Agente fronterizo que disparó a adolescente mexicano es culpable de homicidio: fiscal de EU

Un fiscal en Estados Unidos dijo este miércoles que un agente de la Patrulla Fronteriza que en 2012 respondió a tiros a un ataque con piedras de un adolescente mexicano es culpable de homicidio, mientras que su abogado defensor sostuvo que respondió a una agresión.

El juicio, que duraría tres semanas, se realiza en momentos en que el presidente Donald Trump está presionando para ampliar el muro a lo largo de la frontera con México, con el que busca impedir el ingreso de inmigrantes y drogas ilegales.

El agente Lonnie Swartz caminó "calmada y deliberadamente" hasta el muro fronterizo y disparó 16 tiros en menos de 34 segundos contra José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, y lo impactó 10 veces, dos en la cabeza, dijo la fiscal federal adjunta Mary Sue Feldmeier.

Elena Rodríguez fue baleado a través de la barda que separa las ciudades fronterizas de Nogales, Arizona- donde Swartz patrullaba- y Nogales, México -donde el adolescente iba caminando-.

"Este no es un caso de inmigración, este no es un caso de drogas", dijo Feldmeier en el Tribunal de Distrito de Tucson, Arizona. "Este es un caso de asesinato en segundo grado". (Swartz) "no puede usar su placa como escudo contra un cargo de asesinato".

En respuesta a los señalamientos, el abogado de Swartz, Sean Chapman, dijo que su cliente "hizo lo que tenía que hacer" tras una lluvia de piedras que alcanzó a otro agente de la Patrulla Fronteriza. El oficial "no celebró" lo ocurrido, sino que vomitó y lloró, agregó.

Swartz permaneció en silencio durante las declaraciones de apertura, y solamente tomó algunas notas. La madre del joven, Araceli Rodríguez, se retiró del tribunal durante los comentarios de Chapman.

"Tenemos que ver qué va a pasar al final, esperamos que lo condenen y no qué pase como en otros casos donde agentes fronterizos logran ser perdonados", dijo a Reuters por teléfono Enrique Morones, director de la organización Ángeles de la Frontera.