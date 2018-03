Actriz porno demanda al abogado personal de Trump por difamación

Stormy Daniels demandó el lunes por difamación al abogado de Donald Trump, Michael Cohen, según documentos judiciales, lo que intensificó una batalla legal entre el presidente estadounidense y la estrella porno que la Casa Blanca había tratado de contener.

Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, presentó la demanda un día después de la emisión de su entrevista en el programa "60 Minutes", de la cadena CBS. Daniels dijo que la amenazaron con violencia para que guardara silencio sobre un supuesto amorío del 2006 con Trump.

CBS Corp dijo que el programa atrajo a su audiencia más grande en más de ocho años, de 21.3 millones de televidentes en Estados Unidos, más que el doble de la edición de la semana anterior de "60 Minutes".

El portavoz presidencial Raj Shah dijo en la reunión informativa: "El presidente no cree que ninguna de las afirmaciones hechas por la señora Daniels en la entrevista de anoche fueran precisas".

Cuando se le preguntó si Trump creía que Daniels fue amenazada, Shah respondió: "No, él no lo cree (...) No hay nada que corrobore su afirmación".

La aparición de Daniels en "60 Minutes" también provocó un desmentido del abogado personal del presidente, Michael Cohen, de haber estado involucrado en la supuesta amenaza de violencia contra ella.

Daniels demandó al presidente el 6 de marzo, afirmando que Trump nunca firmó un acuerdo para guardar silencio sobre una relación "íntima" entre ambos. La presentación del lunes en la Corte de Distrito de Los Angeles modificó la demanda original para decir que Daniels fue difamada.

Su abogado, Michael Avenatti, dijo que Cohen "pretendió reflejar que la Sra. Clifford es una mentirosa, alguien en quien no se debe confiar, y que sus afirmaciones sobre su relación con el Sr. Trump" no eran ciertas.

Casa Blanca niega relato de Daniels sobre aventura con Trump

Donald Trump niega haber tenido una aventura amorosa con una actriz porno que dijo el domingo en una entrevista en el programa "60 Minutes" que tuvo relaciones sexuales con él una vez en 2006, indicó el vocero de la Casa Blanca, Raj Shah.

"El presidente firme, clara y sostenidamente ha negado las denuncias subyacentes y la única persona que ha sido inconsistente es quien las está haciendo", dijo Shah a la prensa el lunes en la Casa Blanca.

Stephanie Clifford, conocida por su nombre artístico Stormy Daniels, dijo en la entrevista que posteriormente fue amenazada para que guardara silencio sobre el affaire. "El presidente no cree que ninguna de las afirmaciones hechas por la Sra. Daniels en la entrevista de anoche fueran precisas", dijo Shah. Los comentarios representan la declaración más sustancial de la Casa Blanca sobre la supuesta relación extramarital.

La entrevista televisiva constituye la primera vez en que Clifford confirma explícitamente el affaire desde que recibiera un pago de US$130.000 del abogado personal de Trump, Michael Cohen, poco antes de las elecciones de 2016 a cambio de un acuerdo de no divulgación. El diario The Wall Street Journal fue el primero en informar el pago.

'Cargos falsos'

Cuando se le preguntó sobre el pago, Shah dijo: "Los cargos falsos se resuelven fuera de la corte todo el tiempo. Esto no es nada fuera de lo común".

Clifford ha intentado invalidar el acuerdo, en parte porque dice que Trump no lo firmó y dijo que su decisión de hablar fue motivada por las sugerencias de asociados del presidente que sostienen que inventó la historia.

El relato a veces gráfico de Clifford sobre el supuesto amorío se hizo eco de una entrevista de 2011 con la revista In Touch sobre la relación. In Touch no publicó la entrevista después de que Cohen amenazara con demandar a la publicación, informó "60 Minutes".

Los representantes de Trump negaron las acusaciones de una aventura amorosa durante la campaña presidencial y, a principios de este año, Daniels firmó una declaración en la que negaba cualquier relación, la que fue divulgada por Cohen.

Hacer de su vida un ’infierno’

En la entrevista de "60 Minutes", Clifford dijo que firmó la negación, porque creía que Cohen haría de su "vida un infierno en muchas maneras".

Stephanie Grisham, portavoz de la primera dama Melania Trump, pareció aludir a las acusaciones en un tuit el domingo por la noche.

"Si bien sé que los medios disfrutan de la especulación y los chismes salaces, me gustaría recordarle a la gente que hay un menor cuyo nombre debería mantenerse al margen de las noticias siempre que sea posible", escribió.

El presunto romance entre el futuro presidente y Clifford ocurrió solo meses después del nacimiento de Barron Trump, su hijo menor.

'Tantas noticias falsas'

El propio presidente tuiteó este lunes por la mañana que había "tantas noticias falsas", pero no quedó claro si se refería a la noticia de "60 minutos". "Nunca han sido más grandes o más inexactas", escribió Trump.

El abogado de Clifford, Michael Avenatti, dijo el lunes por la mañana que había evidencia adicional para respaldar las afirmaciones de Clifford. Esta última se negó a responder preguntas sobre si tenía algún mensaje de texto o videos que documentaran la relación.

"No vamos a entrar en los detalles de todo lo que tenemos en este momento y hay una razón para eso", dijo Avenatti a NBC News. "Entendemos que el pueblo estadounidense quiere toda la información ahora mismo, de inmediato. No tendría ningún sentido para nosotros mostrar nuestras cartas sobre este tema ni vamos a hacerlo ahora mismo".