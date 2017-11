Activistas que defienden a inmigrantes quieren a IBM de su lado

Una coalición de más de 50 grupos de derechos humanos y expertos técnicos lanzó el jueves una petición en línea para que IBM diga que no va a desarrollar tecnología que ayudará al gobierno del presidente Donald Trump a identificar personas para que se les niegue visas y se los expulse de Estados Unidos.



IBM y varias otras empresas y contratistas del sector, como Booz Allen Hamilton, LexisNexis y Deloitte, participaron en julio en una sesión informativa en la que se discutió el desarrollo de tecnología para revisar los antecedentes de los inmigrantes, dijo Steven Renderos, del Center for Media Justice.



Trump prometió redoblar los procedimientos de control contra quienes buscan entrar al país, ya que, según sus palabras, se necesitan medidas para reforzar la seguridad nacional y combatir la inmigración ilegal.



Un portavoz de IBM, que fue consultado sobre si la empresa planea trabajar para ayudar a la revisión de antecedentes y la deportación de inmigrantes, dijo que la compañía "no trabajará en ningún proyecto contrario a nuestros valores, incluyendo nuestra oposición a la discriminación contra cualquier persona por raza, género, orientación sexual o religión".



Booz Allen Hamilton, LexisNexis y Deloitte no respondieron de inmediato al ser consultados por la campaña.



El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) quiere usar máquinas dotadas de inteligencia artificial y seguimientos en las redes sociales para determinar si un individuo contribuye positivamente a la sociedad, de acuerdo a documentos publicados en sitios web de contratistas federales.



Esta coalición envió el jueves cartas al Departamento de Seguridad Nacional diciendo que el programa de revisión de antecedentes propuesto es discriminatorio y señalando que la inteligencia artificial no podrá brindar la información que el ICE pretende recoger.