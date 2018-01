Abogados piden a jueces que no arresten a Lula

PORTO ALEGRE.- Los abogados de Luiz Inacio Lula da Silva pidieron a los jueces que no encarcelen al expresidente si su condena es ratificada este miércoles.



Un documento de la defensa presentado el lunes por la noche y al que tuvo acceso The Associated Press revela que Lula apelará a tribunales superiores si no se anula su condena a nueve años y medio de prisión.



Los fiscales y el presidente del tribunal han dicho que da Silva no debe ser arrestado inmediatamente si los jueces ratifican la condena por corrupción y lavado de dinero.



De ser ratificado el veredicto, el expresidente tal vez no podría presentarse en las elecciones presidenciales de octubre.