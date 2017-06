Abogado de Trump comparecerá en Senado por intromisión rusa

El abogado personal de Donald Trump dijo que fue citado para comparecer ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes en septiembre, conforme varias investigaciones sobre posibles contactos rusos por parte de los colaboradores del presidente de Estados Unidos cobran fuerza en el Congreso.



Michael Cohen explicó que testificará el 5 de septiembre ante el panel de la Cámara de Representantes, que se desvió de su investigación sobre Rusia después de que el presidente de la comisión, Devin Nunes, un republicano de California, se vio obligado a apartarse debido a una controversia sobre su manejo de material clasificado relacionado con la investigación.



El representante de Texas, Michael Conaway, el republicano que asumió la investigación de la Comisión de Inteligencia sobre la intromisión rusa en las elecciones estadounidenses de 2016, no quiso comentar sobre cuándo Cohen comparecerá ante el panel. "No hablo de detalles" del trabajo de la comisión, dijo.



El representante de Florida, Tom Rooney, un exfiscal que es uno de los dos republicanos en el panel asignado a realizar entrevistas a testigos, también se rehusó a confirmar el día que se presentará Cohen.



El abogado de Trump fue citado por la comisión a finales del mes pasado junto con el exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn. En ese momento, Conaway y el principal demócrata de la comisión, Adam Schiff, dijeron que se habían aprobado más órdenes para obtener los documentos en posesión de Flynn, Intel Group y Michael D. Cohen & Associates.



Una persona al tanto del trabajo de la comisión dice que Flynn proporcionó algunos documentos solicitados, como lo ha hecho con la Comisión de Inteligencia del Senado.



Cohen fue uno de los colaboradores de Trump que fue mencionado en un expediente no corroborado sobre supuestos contactos con funcionarios rusos que fue compilado por un exagente de inteligencia británico, pero él lo ha negado en repetidas ocasiones.