Putin dice que le gusta la gente como Trump

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que le gusta la gente como Donald Trump y que quiere fomentar unas mejores relaciones con el líder estadounidense a pesar de que las polémicas en Washington están dificultando su Gobierno.



"Es una persona directa y una persona franca", dijo Putin a los medios internacionales en un foro económico en San Petersburgo. "No se le puede poner en la misma categoría que los políticos normales. Lo veo como una ventaja. Tiene una visión fresca".



Putin advirtió que es difícil para él tener una impresión precisa del presidente de Estados Unidos porque sólo han hablado por teléfono. Los dos líderes se reunirán por primera vez en la cumbre del G-20 en Hamburgo en julio.



"¿Cómo se puede ser amigo de alguien que no se conoce?", dijo Putin. "No creo que pueda llamarme un amigo. Nunca nos hemos visto en persona".



Mientras que Trump, al igual que otros políticos, podría verse excesivamente limitado por el aparato burocrático que lo rodea, Putin dijo que no tiene planes de darle al multimillonario convertido en político consejos sobre cómo gobernar. El mandatario ruso dijo que no estaba seguro de cómo se desarrollará la relación dadas "las actuales dificultades políticas" en Washington.