A la sombra de ataques, se reanuda campaña electoral en Reino Unido

LONDRES.- Después de que unos atacantes dejaron siete muertos y 48 heridos en Londres, la primera ministra británica, Theresa May, reanudó su campaña, tres días antes de unas elecciones generales que según las encuestas serán mucho más reñidas que lo previsto inicialmente.



May dijo que Reino Unido debía mostrar una respuesta más enérgica para erradicar al extremismo islamista después de que tres agresores armados con cuchillos arremetieron con una furgoneta contra peatones en el Puente de Londres y apuñalaran a otros en la zona.



Después del tercer ataque miliciano en Reino Unido en menos de tres meses, May dijo que las elecciones del jueves seguirían adelante y que el país había sido demasiado tolerante con el extremismo.



"Nunca se puede permitir que la violencia interrumpa el proceso democrático", dijo May, quien fue ministra del Interior del 2010 al 2016, delante de su oficina de Downing Street.

ISIS, que ha perdido territorio en Siria e Irak ante el avance de una coalición liderada por Estados Unidos, dijo que sus milicianos fueron responsables del ataque, aunque no están claros los vínculos entre los autores y el grupo.



Cressida Dick, jefa de la policía de Londres, dijo que aunque algunos de los recientes ataques en Reino Unido registran vínculos internacionales, tienen un centro de gravedad en gran parte doméstico.



May dijo que no se cree que los tres ataques recientes, que han causado al menos 34 muertos, estén conectados.



Pero dijo que Reino Unido estaba amenazada por un nuevo tipo de burdos imitadores que podrían no haber pasado años conspirando o ni siquiera haber sido radicalizados en internet.



Los atentados mortales perpetrados en París, Niza, Bruselas, Berlín, Manchester y Londres en los últimos años han conmocionado a unos europeos ya inquietos por los desafíos de seguridad que plantea una inmigración masiva y grupos domésticos de radicalismo islámico.



En una redada de madrugada en el este de Londres, la policía antiterrorista británica realizó más arrestos el lunes. Tras los ataques del fin de semana, 12 personas fueron arrestadas en el distrito de Barking, en el este de Londres, aunque una fue puesta en libertad más tarde.



La policía no ha divulgado los nombres de los agresores y los periódicos británicos se abstuvieron de identificarlos.



May tenía previsto presidir el lunes una reunión del comité de respuesta de emergencia del Gobierno.