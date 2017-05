War Machine, una absurda historia de guerra

War Machine es un filme para nuestros tiempos, en donde el director y escritor David Michôd (Animal Kingdom) recrea los altibajos de un general de Estados Unidos como parte realidad, parte una salvaje parodia, levantando el espectro de donde la línea se encuentra este día.



La suya es una exploración antisistema, prosoldado en la forma de una absurda historia de guerra del surgimiento de un líder ultra confiado que marcha hacia el oscuro corazón de la locura.



En el centro de la historia se encuentra la interpretación astuta de Brad Pitt de un exitoso, carismático general de cuatro estrellas, quien saltó como un astro del rock a comandar las fuerzas NATO en Afganistán, solo para ser derribado por su propio orgullo y un periodista sin barreras de exposición.

War Machine habla de la deuda que le debemos a los soldados de cuestionar los propósitos a los cuales están siendo dirigidos

El filme original de Netflix está inspirado por el libro The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan del periodista Michael Hastings.



Acompañando a Pitt en War Machine está un elenco que incluye a Emory Cohen, RJ Cyler, Topher Grace, Anthony Michael Hall, Anthony Hayes, John Magaro, Scoot McNairy, Will Poulter, Alan Ruck, Lakeith Stanfield, Josh Stewart, Meg Tilly, Tilda Swinton y Sir Ben Kingsley.



Brad Pitt produce esta película junto con Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Ted Sarandos e Ian Bryce.



Los productores ejecutivos son James W. Skotchdopole, Pauline Fischer, Sarah Bowen y Sarah Esberg.



El filme está disponible en Netflix a partir de este 26 de mayo de 2017.