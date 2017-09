...Y “Trump no ha medido el impacto de los dreamers”

La deportaciones de los jóvenes protegidos bajo el sistema de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos tendrían un impacto económico aun no previsto por el gobierno de este país, debido a que forman una población grande que participa en la vida productiva.



De acuerdo a Víctor Zúñiga, investigador en temas migratorios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y ex director del Colegio de la Frontera Norte, el equipo del presidente Donald Trump no ha logrado medir el impacto económico que tendría una deportación masiva.



“Una gran parte de esta población (con situación migratoria irregular) son jóvenes; entonces esto impactaría en forma grave a Estados Unidos, porque son personas o que están incorporadas a la vida productiva o pronto se incorporarán”, dijo



Según el Departamento de Migración de EU, existen cerca de dos millones de personas con características para ser aceptados por el sistema DACA, de los cuales cerca de un millón 288 mil serían de origen mexicano.



De estos, añade la información publicada en el sitio de Migration Policy, el 64 por ciento serían elegibles inmediatamente, el 24 por ciento por motivos educativos y el 12 por ciento serían elegibles en el futuro.



Por otro lado, de acuerdo al anuario estadístico del sistema de migración de Estados Unidos, en 2014 se deportaron a 162 mil 814 migrantes indocumentados, de los cuales el 44 por ciento eran mexicanos.



Mientras que en 2015 la cifra fue de 129 mil 122 personas, donde el 31.3 por ciento tenían origen mexicano.