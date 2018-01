Y los mariachis callaron

A finales de junio de 2017, un helicóptero de lo que llaman la policía científica, sobrevoló Caracas y sus ocupantes lanzaron cuatro granadas al Tribunal Supremo de Justicia. El helicóptero llevaba una manta con un mensaje: “350 Libertad”, en alusión a un artículo de la Constitución de Venezuela que permite desconocer a su gobierno.



No hubo heridos y llamó la atención que el piloto, identificándose plenamente como el Inspector Óscar Pérez, tanto en este hecho como cuando dio su mensaje, estaba con el rostro descubierto, aunque flanqueado por cuatro personas con el rostro cubierto. Se informaba que estaba en la clandestinidad desde entonces.



De acuerdo con información de El País, calificando la acción como un ajusticiamiento, el pasado 17 de enero de 2018, cuando finalmente dieron con él, alcanzo a postear un video en el que asegura que se quiere entregar pero que las fuerzas policiales venezolanas tenían orden de matarlo, lo cual así sucedió. Se reportó la muerte de otros seis agentes que se encontraban con él.



En México, una de las pocas personas que tuvieron alguna reacción -y fuerte- fue el expresidente Calderón, cuando en su cuenta de Twitter escribió: “Santo Padre, @Pontifex_es, ¡pare esto!” Que yo sepa, no tuvo respuesta.



Tampoco hubo respuesta -ni la habrá- así como ningún tipo de posicionamiento, por parte de la izquierda mexicana. De hecho, no la ha habido en ninguno de los varios eventos en los que desde Venezuela se muestra tanto amor por AMLO.



Se ha reportado a la hija de Maduro con harto dinero en efectivo trayéndolo a México. La cuenta de Twitter de la embajada venezolana, twiteó a mediados del año pasado: “Celebramos el acompañamiento del Partido Morena, su solidaridad y apoyo irrestricto a la Revolución Bolivariana ¡Viva México y Venezuela¡”. Posteriormente aparecieron pintas en Caracas apoyando a López Obrador.



Este medio, hacia octubre del año pasado, publicó que el presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, Héctor Díaz Polanco, dijo: “Es tan importante el trabajo que va a hacer Morena en términos de transformar a México, como el importantísimo papel que pueda hacer en el gobierno de México, que es el de integrarse a los países de América Latina que están haciendo los cambios, como Venezuela, a fin de consolidar los cambios y profundizarlos”, señaló.



Excélsior, hace un par de días reportaba: “En los seminarios denominados El proceso bolivariano, Constitución, economía y política, que ha organizado la embajada del país sudamericano en México y la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, han participado Yeidckol Polevnsky, actual dirigente nacional de Morena; Gerardo Fernández Noroña…Héctor Díaz Polanco...”.



En México, se impugna la Ley de Seguridad Interior por “anticonstitucional”. Se rasgan las vestiduras cada vez que legítimamente el estado hace uso de la fuerza para neutralizar criminales; echan al pueblo por delante para estar provocando a la autoridad y cuando ésta responde, “atenta contra los derechos humanos de los pobres”; dará amnistía a los criminales. Los mariachis callan y lo que sucede en Venezuela bueno, no hay que ser intervencionistas.



En fin, no hay duda de hacia donde se enfocará el gobierno de AMLO de llegar a la presidencia. “No tendrá mayoría en el congreso”, “no lo van a dejar” para mí eso no es más que lo que en inglés se conoce como wishful thinking o sea, buenos deseos. Parafraseando a los memes que últimamente han salido: “Ya Chavemos a lo que le tira”. Después, no nos sintamos engañados.



El autor es Doctor en Finanzas por la Universidad de Tulane; cuenta con la Maestría en Alta Dirección de Em- presas, en el IPADE. Se desempeñó como Director General de entidades del área Internacional en Santander Serfin. Es Director del programa OneMBA y tiene su Despacho asociado con Crowe Horwath para proporcionar asesoría en temas de Finanzas Corporativas.



Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.