Y después del jaque (TLCAN), sigue el mate (elecciones presidenciales en México)

Estimados lectores un gusto en saludarlos nuevamente, a unos días de terminar el año deseo hacer un recuento de los temas de relevancia a los que debe estar atento todo inversionista, uno de ellos es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El deseo de Trump era acabar con el TLCAN, justificando el enorme déficit comercial, ante un mundo diplomático apático contra él.



Los que conocen y juegan el Ajedrez sabemos que hay apertura de juego como la Siciliana, la Española, la Italiana, pero ahora he aprendido estimados lectores que la apertura Americana con “sacrifico de pieza”, a Trump le funcionó, ahora que el congreso americano le da la victoria en la Reforma Fiscal, con 224 votos a favor y 201 en contra.



El título de esta columna, en una primera parte, obedece a que si las renegociaciones del TLCAN estaban muy complicadas, con la reuniones, con los equipos de cada país, donde los sectores no encontraban algún tipo de negociación sana, como la agropecuaria y la ensambladora automotriz, y tras las reuniones se contemplaba un 50 por ciento de probabilidades de llegar a una negociación sana para ambas partes, pero todo parece que ahora con la Reforma Fiscal en Estados Unidos todo vuelve a complicarse más, y esto se resume que la parte más atractiva es que la baja del impuesto a las ganancias de las empresas al 21 por ciento con beneficios de exención fiscal del 20 por ciento sobre utilidades, incentivan la compra de vivienda, lo que me parece en este primer jaque es que se motiva y aumenta el interés que empresarios para que vuelvan regresar la inversión a EU, en la generación de más empleo, y sin meter mano en la renegociación del TLCAN, su jugada fue por medio de su Reforma Fiscal, lo que dará resultado a que la Secretaria de Economía de nuestro país tenga que salir de su zona de confort y activar el crecimiento económico con otros competidores, alianzas y tratados internacionales con otros países.



La segunda parte del título de este artículo “Sigue el Mate”, se refiere al jaque mate en el Ajedrez, las piezas están en el tablero, las mejores combinaciones de jugadas y todo indica a que nuestro camino a las elecciones presidenciales de México son las alianzas, incluso aquí en Nuevo León, el proyecto nacional del Bronco parece tener “alianzas o amarres”, como ya lo expresaron analistas políticos en El Financiero MTY. Estimado lector, estamos viviendo la conservación del poder ante un mundo digital en redes sociales, en donde ahora los medios de televisión han perdido credibilidad, ya hace años aún de estudiantes se decía que los medios eran el cuarto poder, por su papel crucial en el funcionamiento del Estado de Derechos y las democracias, pero hasta que se posicionó el Internet, ahora las campañas que más llegan a la gente son por Facebok, Twitter, Youtube, Instagram, son los influencer que harían “puentes de impacto” con los partidos políticos, bueno estoy convencido que este año será de una mezcla de alianzas de partidos políticos insólitos e inclusive inimaginables, junto con la eterna candidatura de AMLO ahora con Morena y sus propuesta de nación, que pone en duda las reformas estructurales que Peña Nieto “logró”. Ante un año de altas volatilidades y fundamentales hay que estar a la expectativa con el comportamiento del tipo de cambio, instrumentos de coberturas de divisas, tener liquidez disponible o flujo para aprovechar las bondades de las oportunidades de compra, los grandes inversionistas en época de desaceleraciones y crisis son cuando más generan riqueza ¡Hasta el 2018!



El autor es asesor en Estrategias de Inversión de Casa de Bolsa Finamex; Director de Columbus MX Asesores y autor del libro “Tu presente definirá tu futuro”.



Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.