Vuelve Margarita Arellanes a ser vinculada a proceso

La ex alcaldesa de la capital de Nuevo León, Margarita Arellanes, volvió ayer al banquillo de los acusados del Palacio de Justicia de Monterrey, en donde de nueva cuenta fue vinculada a proceso por la presunta contratación irregular de un despacho legal para su protección, incluso hasta para después de terminar su trienio, en noviembre del 2015.

Además de Arellanes, también fueron vinculados Aldo Cepeda y Julián Hernández, ex director de egresos y ex tesorero de Monterrey, respectivamente, durante la gestión de la ex alcaldesa.

Arellanes y sus dos ex subordinados fueron vinculados por la Juez de Control Patricia Gutiérrez, luego de que un juzgado federal ordenara una nueva resolución con base al Código Procesal Federal, ya que la anterior acusación y resolución fue realizada con el Código Procesal Estatal.

Con la nueva vinculación, la carpeta de investigación en contra de Arellanes queda abierta por la acusación de ejercicio indebido de funciones por pagar con recursos públicos, 7.5 millones de pesos a un despacho jurídico, que la protegería incluso hasta después de dejar el cargo de alcaldesa.

Cabe destacar que, en caso de resultar culpables, Arellanes y sus dos ex subordinados serían sentenciados de dos a siete años de prisión, según el artículo 214 del Código Procesal Federal, además serían inhabilitados y pagarían multa por 300 salarios mínimos.