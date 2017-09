¿VR en Recursos Humanos?

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna De Café y Tecnología.



En esta semana tomé un entrenamiento en la organización de emprendedores a la que pertenezco, platicando con uno de los miembros, coincidimos que la tecnología es de suma importancia, me llamó la atención que conceptos como VR (Realidad Virtual) y AR (Realidad Aumentada) se estén ya implementando en la capacitación de personal.



Recuerdo alguna vez una capacitación organizada por Recursos Humanos hace ya algunas décadas y no se me olvida el expositor, dando la capacitación con un retroproyector de acetatos (subo una foto en Twitter para quienes no los conocieron) con acetatos a color, claro que era lo máximo en esos tiempos.



Posteriormente llegaron los proyectores, conocidos también como cañones de proyección, estos son los que en la mayoría de entrenamientos de utilizan el día de hoy, proyectando una presentación desde una computadora o dispositivo móvil.



Hoy los entrenamientos empiezan a ser vivenciales y sobre todo al alcance de muchas compañías, ya no se requiere una infraestructura tan robusta como los simuladores de vuelo para hacer inmersivo un entrenamiento.



Con una inversión relativamente baja es posible diseñar entrenamientos especializados o inducciones a una nueva planta a través de unos lentes de VR y audífonos, con ello evitar salir incluso del cubículo de entrevista.



La persona que esté en el recorrido de la planta por ejemplo, podrá vivir la experiencia de la inducción dentro del complejo y ver los detalles de áreas restringidas sin el riesgo de accidente.



Hoy en día, muchos diseñadores y programadores se están sumando a la propuesta de Realidad Virtual, en cuanto a realidad aumentada, ¿ya fueron al nuevo juego de Pandora en Animal Kingdom en Orlando?, lo recomiendo mucho para dar un vistazo a lo que creo yo será el futuro en la manera de trabajar.



Hoy escribí la columna acompañado de un café expresso americano, con café vietnamita, de verdad, que buen blend de granos, aromático, intenso en el sabor y con alta acidez.



¡Les deseo un excelente fin de semana en compañía de familiares y amigos!



El autor es Ingeniero Mecánico Administrador, especialista en sistemas de video, fundador de JSP Soluciones SA de CV y Director General de AVProShow, con experiencia en el Ramo de 19 años en la Industria.



Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.