Volatilidad y dólar no frenarán al transporte de carga

El entorno volátil y la depreciación que presentó el peso no serán motivos suficientes para que la industria de carga ponga freno a su crecimiento durante este año.



De acuerdo con Jaime Tamez Garza, transportista regiomontano recién nombrado presidente de la Asociación de Distribuidores Daimler Vehículos Comerciales (Adavec) para el primer trimestre se prevé que las ventas crezcan en un cinco por ciento al mayoreo y en un 10 por ciento al menudeo.



El también director general de Distribuidora Freightliner del Norte (Difrenosa), mencionó que algunos de los retos que enfrenta la industria de transporte de carga que aunque ha avanzado aún le falta mucho por hacer, es el relacionado al tema de la renovación de flotilla y la falta de acceso al crédito de la banca comercial en mejores condiciones.



___¿Qué expectativas tienen para el año en el segmento de carga, principalmente para en logística, dadas las oportunidades que se han abierto en tema de manufactura y energía?

___El 2016 fue un buen año para la industria, creció a niveles de dos dígitos y en 2017, la realidad es que a pesar de la incertidumbre que hay y la volatilidad del tipo de cambio y otros temas, vemos que el año tiene un arranque fuerte. Estamos arrancando el primer trimestre con un crecimiento estimado cercano al 11 por ciento; 5.5 por ciento, estimamos crezcan la ventas de mayoreo y la de menudeo en los rangos del 10 por ciento. Realmente vemos que está creciendo bien.



Los transportistas están sorteando las dificultades por ejemplo del incremento del costo de combustible, haciendo más estratégica su operación para hacerla más productiva.



Hay otro tema, que aunque se ha avanzado aún nos falta mucho es la cultura de la renovación de unidades.



Un camión que usa tecnologías avanzadas termina siendo más competitivo frente a un camión con más de diez años de antigüedad. Hoy por hoy la vida promedio de parque vehicular de carga en México es de 17.2 años, la idea es bajarlo, queremos estar en rangos más internacionales entre 10 y 12 años.



__¿ Cuál es el principal reto que enfrentan en el tema de renovación? Se ha hablado que carecen de facilidades para obtener créditos.

__Recientemente Daimler firmó un acuerdo con Canacar, para un programa de renovación de flota. La principal situación es la (poca) disponibilidad de créditos. Como marca tenemos nuestra propia financiera (…) pero en algunas regiones del país es un tema cultural, esto quiere decir que el transportista no está acostumbrado a deber y con su propio flujo vive y eso le da un poco de dificultad para renovar en los periodos adecuados; por otro lado por alguna u otra razón no hay suficiente crédito disponible.



Estamos trabajando para que un segundo comprador de un tracto camión, tenga crédito. Anteriormente lo tenían que hacer con recursos propios. Ya estamos por arrancar con la financiera un programa para hacerlo. Eso también es necesario por la misma banca y para todos los que estamos en la industria, que haya acceso al crédito porque eso nos ayuda a mover la economía.



__¿Cuántas unidades se lograron colocar durante 2016?

___ De acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Camiones, Autobuses y Tracto camiones (Anpac), el año pasado de todas las marcas se vendieron 34 mil camiones de carga, y en el caso de los autobuses de pasajeros fueron alrededor de diez mil unidades.



En Daimler tuvimos alrededor del 37.8 por ciento de participación del mercado en la división de carga. La intención es que crezcamos este año en participación y ojalá en volumen. No sabemos qué pasará en el segundo semestre del año.



__¿Cuáles son las tareas que tendrá en su nueva encomienda como presidente de la Adavec?

___Trabajar de la mano con los distribuidores para encontrar (soluciones) a las diferentes situaciones que se presentan, (también) haciendo estrategia con la planta, con la división de Carga Freightliner, con autobuses Mercedes Benz, y la división de Van Sprinter Mercedes Benz, y nuestra financiera Daimler Financial, trabajar de la mano y tratar de poner a todos en la misma línea.



__¿A cuántos distribuidores representará en el país?

___ En este momento hay 32 distribuidoras con arriba de 75 puntos de servicio en el país.



“Aunque se ha avanzado en la renovación de flota no se ha hecho al ritmo deseado, debido, por un lado a un tema cultural de los transportistas de no endeudarse y la falta de créditos.”