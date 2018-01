Vivienderos sortean alzas en materiales para la construcción

Aunque los precios de los materiales para la construcción registraron incrementos significativos durante el 2017 que mermaron el desempeño de las vivienderas, éstos no fueron la única variable que impactó al sector.



El costo de los materiales para la construcción mostró sólo de septiembre del 2016 a septiembre del 2017 un aumento de 10.88 por ciento, mientras que en el caso particular del cemento y concreto, ambos acumularon más de 44 por ciento en los últimos dos años, según indicadores de Inegi y el Clúster de Vivienda de Nuevo León.



Víctor Salazar, director del Clúster de Vivienda comentó que el 2017 fue un año complejo, pero gracias a la unión del gremio y la buena disponibilidad al diálogo por parte de la industria del cemento se pudo detener el impacto que ocasionaría un incremento de hasta un 20 por ciento en el cemento y concreto que las cementeras habían anunciado en julio pasado.



“Si se hubiera concretado el alza del 20 por ciento en el precio del cemento en julio pasado, el acumulado hubiera alcanzado más del 60 por ciento, afortunadamente se pudo frenar y el aumento quedó en un 8 por ciento como nivel máximo”, explicó el directivo.



Señaló que este hecho permitió que se estableciera una diálogo entre los vivienderos, constructores y productores de cemento y otros materiales de construcción, este diálogo está abierto y se tiene el compromiso que para futuros aumentos de precios se pondrán primeramente sobre la mesa para ver el porcentaje conveniente que no afecte el desempeño de las empresas involucradas.



“Hay un compromiso de las compañías de revisar futuros incrementos esto aplicaría para este año”, indicó Salazar.



En el 2017 se dio un entorno que poco a poco fue complicado el desempeño de las desarrolladoras de vivienda, por ejemplo, el crédito puente se elevó afectando aquellas empresas que recién iniciaban nuevos proyectos, la contracción en la obra pública, los ajustes al tipo de cambio y el alza en las tasas de interés hizo que el derechohabiente se replegara y optara por comprar casas usadas.



Mencionó que para este año se espera nuevos aumentos en tasas de interés que encarecerá a la vivienda y el efecto que tendrá la nueva legislación de desarrollo urbano.