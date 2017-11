Vivienda en Nuevo León crecerá 3.0% el próximo año

La obra privada seguirá siendo un amortiguador ante la caída en la obra pública en Nuevo León para el 2018, dado que se espera un nulo incremento en esta última.



Víctor Salazar, director general del Clúster de Vivienda, expresó que no se vislumbra un despegue en la obra pública.



Señaló que hasta el momento sólo han sido anuncios los recursos económicos para concluir la construcción de la línea tres del Metro, hospitales, entre otras obras.



La obra privada será la que seguirá creciendo y amortiguando la caída en el sector de la construcción en el estado.



Además anticipó que los indicadores serán muy similares a los presentados para este 2017, “no habrá crecimiento en obra pública; para la vivienda también será muy similar a lo que hasta el momento se ha observado en estos 10 meses del año”, añadió.



Se espera para el 2018 que estén llegando a Nuevo León unos 800 millones de pesos en subsidios para la vivienda, mientras que a nivel nacional oscilará en los seis mil 500 millones de pesos.



“No creemos que sea un año fuerte en el tema de subsidios para la vivienda en Nuevo León, ni tampoco para obra pública”, subrayó el directivo.



Aclaró que la expectativa no es pesimista sino más bien conservadora, ya que las estimaciones que se tienen es mantener la tasa de crecimiento similar a este año de alrededor de un 3 por ciento.



Insistió que hasta el momento no se ha visto una gestioría real por parte de los diputados de Nuevo León ante la Federación.



“No hemos visto una gestión fuerte en esa parte, hacemos un llamado a los diputados que son los que deben de gestionar más recursos, pero que realmente gestionen porque sólo dicen que lo harán, pero no hemos visto nada todavía”, indicó.



Aunque queda más de un mes para que concluya este año, Víctor Salazar comentó que siguen insistiéndole al gobierno estatal la necesidad de concretar el plan de simplificación para construir en el estado, un rubro que es considerado por los constructores y desarrolladores de la entidad como uno de los obstáculos para que la inversión se detenga o fluya lentamente.



Son 13 trámites que se tienen identificados como uno de los principales problemas que inhiben el crecimiento del sector de la construcción y desarrollo inmobiliario.



Consideró factible que puedan ser eliminados estos 13 trámites para el primer trimestre del 2018.



“Si logramos dar este paso importante se estarían destrabando más de 35 mil millones de pesos de proyectos que en este momento están detenidos en Nuevo León”, indicó.



El director del Clúster de Vivienda, comentó que están participando en las mesas de trabajo para analizar la iniciativa de Ley de Desarrollo Urbano.

​

“Hemos presentado una propuesta integral las cámaras empresariales y el clúster, vamos a esperar, porque es aún prematuro hablar sobre este tema”, añadió.panorama. La expectativa para el 2018 se vislumbra muy similar a la de este año.