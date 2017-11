Vigilará la CEE uso de recursos en reelecciones

La Comisión Estatal Electoral (CEE) aseguró que durante este proceso electoral en Nuevo León, el principal reto que tendrá este organismo será la reelección de funcionarios ya que vigilarán el uso de los recursos públicos.



“Se resolvió que (los funcionarios) no tendrán que retirarse de sus cargos y podrán permanecer en esta función de representación.



“Tendremos cuidado de que no se movilicen recursos públicos para las campañas y estaremos atentos”, explicó.



Aseveró que cuentan con la capacidad de atender los retos en estas elecciones, los cuales son una novedad.



“Tenemos la capacidad, la elección es una función de Estado en su conjunto, es una competencia, esperamos que eso sea y cuando alguien viole las reglas alguien lo va denunciar”, mencionó.



Explicó que buscará una alianza con la ciudadanía para el despliegue operativo de las aproximadamente seis mil 700 casillas que se van a instalar.



“Se necesitarán de más de 550 funcionarios en las Comisiones Municipales Electorales, 206 funcionarios en las Mesas Auxiliares de Cómputo, 850 ciudadanas y ciudadanos que integrarán al Sistema Electoral de Resultados Preliminares, y dos mil 100 personas que en coordinación con el Instituto Nacional Electoral; se movilizarán paquetes y documentación electoral, entre la que están 11 millones 500 mil boletas”, detalló.



Detalló que posteriormente habrá convocatorias para conformar las comisiones electorales, las convocatorias para aspirantes independientes.



Adelantó que en unas semanas acudirán ante la Comisión de Hacienda del Congreso local, para presentar su presupuesto, el cual prevén pueda ser menor al monto usado en las elecciones pasadas.



“Estamos tratando de que sea lo menor posible a la elección pasada, el cual fue de más de 850 millones aproximadamente”, aseveró.



TECNOLOGÍA

Respecto al uso de la aplicación para recolectar firmas, explicó que evalúan el que se recurra a recabarlas mediante el uso de papel en aquellos lugar donde sea necesario.



“Estamos evaluando el usar la aplicación del INE y en aquellos casos de ciertas localidades del sur, se preverá el uso de papel, pero ese acuerdo está pendiente, no es un hecho, se está evaluando, el INE sacará una versión mejorada”, dijo.