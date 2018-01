3 vías para 3 crisis

Educación, salud y seguridad: tres temas de trascendencia nacional y en crisis. Algo tendremos que hacer para salvar estos retos con resultados efectivos, no sólo para estadística a conveniencia.



Sólo para empezar se me ocurren tres vías: 1) continuidad de las políticas públicas establecidas, 2) profesionalización de la función pública; y 3) leyes que garanticen ambas. De inicio esto implica muchas cosas que recaen en el poder legislativo.



1) Hacer leyes no es asunto sencillo, la madeja que existe está enredadísima. A partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y al abrigo de convenios internacionales que firmamos, se generan leyes federales, generales y estatales. A partir de éstas se escriben códigos, lineamientos, reglamentos en cada uno de los temas.



Como está enredada la madeja se complica entender y aplicar un artículo de ley en su simple redacción, o bien no hay tal. En Nuevo León, la Ley de Participación Ciudadana (LPCNL) no tiene legislación secundaria, esto es, el Congreso no nos dice cómo será el proceso para que se aterricen los mecanismos de participación. Tampoco hay sanciones en caso de no cumplirse. Por ejemplo, los presupuestos participativos -la asamblea de vecinos puede decidir en qué invertir cierta cuantidad de dinero para su colonia. ¿Cuánto dinero? ¿A quién se le solicita y cuáles son los requisitos a cumplir? ¿Y si no se otorga a quién se sanciona, qué autoridad puede obligar al municipio a cumplir está obligación amparada por la CPEUM, la Ley Federal de Consulta Popular, la Constitución Política del Estado de NL y la LPCNL? ¿Y quién sanciona al cuerpo legislativo que no hizo su tarea oportunamente?



2) Las políticas públicas son ejercicios formales de planeación a largo plazo para resolver problemas de fondo, implican procesos de diagnóstico, análisis y factibilidad. Como cualquier plan, a la hora de implementarse no es perfecto, por eso el seguimiento y la evaluación son indispensables. En México las políticas públicas han fallado en estos dos últimos puntos y en el de la continuidad. Ya sea que la realidad es peor de lo políticamente conveniente, la falta de interés de quienes las aplican o bien, el protagonismo corrosivo que lleva a hacer cambios de nombre y de rumbo cada vez que cambia la administración. Y no existen leyes que protejan la continuidad ni sancionen la negligencia o los duelos del ego.



3) Profesionalización de la función pública. Cada cambio de gobierno trae su nuevo equipo, que no necesariamente es el mejor para la tarea. Además de la curva de aprendizaje que les consume al menos tres meses, nadie tienen que rendir cuentas sobre el expertis, no hay certificaciones conocimiento institucional y regulatorio que nos dejen saber que la institución funcionará con, sin y a pesar de quien gobierne. ¿Cuánto le costado al país evaluar a docentes en la SEP?



Otra realidad en las direcciones y jefaturas municipales es que se les contrata con “una planta” que dura 3 o 6 años. Si no hay garantías laborales y el siguiente puesto está sometido a los intereses fácticos del partido gobernante, ¿por qué tendrían que comprometerse con el bien hacer de su puesto? La profesionalización de la función pública forma a la persona en conocimientos, capacita en técnicas, evalúa con el fin de garantizar que la institución cumpla con su misión, indistintamente de los vientos políticos que se agiten. Pero para esto se necesitan leyes que garanticen derechos y obligaciones laborales, y también que sancionen a quienes quieran llegar a despedir capital humano sólo por capricho y sin considerar méritos.



Educación, Salud y Seguridad vía leyes efectivas, políticas públicas blindadas y una administración pública profesionalizada. Sí, necesitamos cuerpos legislativos que nos representen, pero que también sepa de qué trata su función.



Esto para empezar, lo que sigue es agarrar parejo.



La autora es Consejera Electoral en el estado de Nuevo León y promotora del cambio cultura a través de la Educación Cívica y la Participación Ciudadana.



