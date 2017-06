Vetarán decreto del Sistema Estatal Anticorrupción

El Secretario General de Gobierno en Nuevo León, Manuel González, informó que el pasado 30 de mayo presentaron una controversia constitucional por el decreto de la ley que crea el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el cual fue aprobado la semana pasada por el Congreso.



Adelantó que vetarán las leyes reglamentarias de este Sistema, aprobado por los legisladores locales.



“Nosotros, en tiempo y forma, el 30 de mayo pasado, presentamos la instancia de controversia constitucional, no tiene ninguna discusión eso; respecto a la ley (reforma) constitucional que crea el Sistema Anticorrupción.



“Posteriormente, ellos emitieron y aprobaron las leyes para, según ellos darle reglas a la integración de este sistema, eso no es una ley constitucional, eso (Ley que crea el Sistema Anticorrupción) va a merecer el veto de nosotros, nosotros estaremos en tiempo y forma vetando una ley reglamentaria”, dijo.



La semana pasada, el gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, indicó que recurrirían a una controversia constitucional al no estar de acuerdo en los términos en que los diputados locales aprobaron el decreto, y que en concreto la decisión de la elección de las nuevas autoridades, recayera en un grupo de personas, cuando por el contrario, debe ser por la votación de los ciudadanos.



“El Gobernador se ha mostrado a favor del Sistema Estatal Anticorrupción, sin embargo, considera que el Fiscal Anticorrupción debe ser elegido por los propios ciudadanos y no por el Congreso local”, agregó.