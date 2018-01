Van Colosio y Basave por diputaciones con MC

Porque Nuevo León (NL) necesita una nueva generación de legisladores de primer nivel que cambien el status quo, Luis Donaldo Colosio Riojas y Agustín Basave Alanís contendrán por primera vez por un cargo legislativo apoyados por Movimiento Ciudadano (MC).



Colosio Riojas es hijo del ex candidato a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, asesinado el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California, un hecho que cimbró a todo el país.



“El día de hoy anunciamos el nacimiento de un equipo. Agustin Basave Alanís, Samuel García Sepúlveda y su servidor, Luis Donaldo Colosio Riojas, los hemos convocado esta mañana para comunicar que hoy surge un Movimiento Ciudadano por NL”, declaró Colosio.



Señaló que Samuel, Agustín y él jamás hemos militado en partido político alguno.



“Hoy estamos aquí como ciudadanos, pero con la firme intención de aportar nuestro trabajo, preparación y tiempo para llegar al servicio público. Por esta razón, agradecemos a MC la apertura que nos brinda”.



Comentó que, “Nuevo León necesita una nueva generación de legisladores de primer nivel que cambien el status quo. Contrario a lo que nos enseñaron en la carrera de derecho, que México es un país de buenas leyes pero que no se aplican, estamos convencidos que no es así”.



A su vez, Basave indicó que NL no merece lo que ha padecido de su clase política.



“Nos ha hecho mucho daño seguir empoderando a los mismos políticos de siempre; esos viejos políticos de siempre podrán cambiar colores y discurso, pero no cambian sus mañas.



“NL necesita ciudadanos, no políticos; nuevas generaciones de gente limpia, capaz y comprometida. Rostros nuevos y manos limpias”.



Basave, hijo del ex dirigente nacional del PRD y nieto del filósofo Agustín Basave Fernández del Valle, señaló que los tres no pueden quedarse cruzados de brazos mientras se acaban a Nuevo León y el país.



“Hemos padecido a un PRI que es referente mundial de la corrupción y campeón indiscutible de la impunidad en México. Mientras tanto, el PAN local tiene ya muchos años secuestrado por tres o cuatro caciques que se reparten municipios y cargos entre ellos y entre sus incondicionales cada tres y seis años”, afirmó.



“Es una vergüenza y una verdadera lástima que teniendo Nuevo León tantos panistas limpios y talentosos, cuadros políticos de primer nivel, estos caciques se repartan todo a su antojo y que los buenos tengan que ir a cederles todo a priori en negociaciones tras bambalinas”, agregó.