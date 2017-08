Value Arrendadora recabará 300 mdp

El intermediario financiero Value Arrendadora busca recabar unos 300 millones de pesos con la emisión de Certificados Bursátiles a un plazo de cinco años.



De acuerdo con el prospecto preliminar de la emisora, la tasa de interés que ofrecerá el titulo será fija y estará determinada por la tasa de interés de referencia del Certificado de Tesorería de la Federación (Cete) a 182 días, más una sobretasa que no se ha dado conocer.



Esta operación pertenece a un programa que las autoridades financieras de México aprobaron este año y que le permite recabar hasta mil millones de pesos mediante la emisión de deuda de largo plazo, según información del prospecto preliminar enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).



En febrero de 2016, Value Arrendadora recabó unos 700 millones de pesos con la venta de un bono con vencimiento para febrero de 2021.



El título que vence dentro de cinco años tiene como fecha tentativa de colocación el próximo 13 de septiembre y será liquidado un día después, según información que se desprende del prospecto preliminar de colocación que presentó Value Arrendadora.



Los recursos obtenidos de esta operación serán destinados para cubrir gastos de capital de trabajo en nuevos contratos de arrendamiento financiero y arrendamiento puro.



El bono a cinco años ya recibió una calificación de ‘A+’ por parte de HR Ratings, o la quinta nota en la escala de inversión nacional de la calificadora.



Según el prospecto, el intermediario colocador para esta transacción será Casa de Bolsa Multiva.



La calidad de la cartera se ha mantenido históricamente como una de sus principales fortalezas, señaló HR Ratings en un comunicado.



A partir de su fecha de colocación y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles generarán un interés bruto anual sobre su valor nominal a la tasa de interés a que hace referencia.



Value Arrendadora se dedica a financiar la adquisición de activos tangibles para personas físicas y morales, mediante el esquema de arrendamiento financiero ; además de realizar estudios y análisis de créditos.