Va unión Cydsa-ATCO por liderazgo en Midstream

La alianza con la empresa canadiense ATCO, le dará a Cydsa no sólo certeza en el nuevo negocio de Midstream que inició el pasado cinco de diciembre de este año, sino liderazgo en ese sector, dado que ATCO posee una gran experiencia en el desarrollo y administración de instalaciones de almacenamiento subterráneo, tanto en formaciones de cavernas salinas como en yacimientos agotados.



Ignacio Ricardo Cedillo, analista de la correduría Bursametrica, señaló que ATCO, tiene una larga historia de desarrollo, construcción, y operación, de manera segura y confiable, de una variedad de instalaciones energéticas, que incluyen recolección y procesamiento de gas, transporte y logística.



El Midstream es un proceso de logística integral que incluye terminales marítimas de importación y exportación, ductos de transporte, plantas de procesado, estaciones de carga y descarga para transporte en ferrocarril y pipas, procesamiento de gas, el fraccionado de hidrocarburos, entre otros.



El analista refirió que ATCO, es un conjunto canadiense de empresas diversificadas que opera a nivel internacional y que se centra en el desarrollo rentable y sustentable.



El grupo cuenta con cerca de siete mil empleados y 21 billones de dólares en activos. La firma participa en los sectores estructura y logística, electricidad, ductos y líquidos y soluciones de agua industrial.



El analistas mencionó que ATCO se fundó en 1947 y a partir de esas raíces en la provincia de Alberta, Canadá, ha crecido hasta formar un grupo mundial de empresas y representar una verdadera historia de éxito canadiense.



La empresa abrió oficinas en la ciudad de México en agosto del 2014 para así aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado energético mexicano con un plan de crecimiento que le es fiel al modelo de operación que tiene en Australia y Canadá. Este modelo se basa en participar en industrias que se complementan muy bien a pesar de su diversidad, como la generación de energía, la transmisión y distribución de energía eléctrica y gas natural y la instalación de viviendas para trabajadores y servicios in situ, añadió



Cedillo señaló que Cydsa por su parte tiene una amplia experiencia en la exploración de sal, en cavernas salinas en la región de Coatzacoalcos, Veracruz, para comercializar en el mercado doméstico y el de exportación.



James Delano, CEO de la firma canadiense en México, aseguró recientemente en una entrevista publicada por El Financiero, que ATCO es la primera empresa en trabajar con comunidades indígenas en Canadá para el desarrollo de proyectos del sector energético, y que en México no pueden ser la excepción.