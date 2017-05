Urge amarrar acuerdos: Guajardo

México tiene que llegar no sólo preparado, sino blindado a la mesa de renegociación del TLCAN con Estados Unidos (EU), y para ello se trabaja en dos frentes: acelerar el proceso de negociación de acuerdos con Europa y amarrar lo antes posible con Brasil y Argentina, a fin de garantizar el abasto de granos, dijo Ildefonso Guajardo Villarreal.



“Estamos trabajando en modernizar el acuerdo con Europa, vamos en la cuarta ronda de negociaciones, hay avances y estamos desatorando algunos cuellos de botella, queremos cerrar el acuerdo a finales de año”, adelantó el titular de Economía durante su visita a la ciudad luego de ofrecer una conferencia ante miembros del IMEF.



Dijo que esto va a permitir pasar a otro nivel de relación, dado que actualmente se tienen límites ridículos en exportaciones agropecuarias a Europa.



“Acabamos de convencer a Colombia en la última reunión de Viña del Mar para abrir la Alianza Pacífico México, Chile, Colombia y Perú e incorporar países de TPP a la Alianza Pacífico a través de un mecanismo de nuevas membrecías”, indicó el funcionario.



Es muy importante en estos momentos mantener la plataforma TPP, “para ello vamos a discutir en la próxima reunión de líderes, que será en noviembre en Vietnam, la nueva modalidad de mantener el acuerdo de TPP”, añadió.



Reiteró que la estrategia de diversificación es fundamental y que otro frente es la negociación de la ampliación de preferencias arancelarias con Argentina y Brasil.



“Queremos llegar bien a la mesa de negociación con Estados Unidos, porque para tener credibilidad tengo que tener asegurada la fuente de abasto de granos y oleaginosas que hoy no la tenemos. Porque a la hora de negociar, por ejemplo, sí ellos dicen que nos afectarán en tomate o productos frescos, México puede hacer lo propio en granos, maíz, trigo, sorgo y soya”.



Para lo anterior se debe tener el esquema ya establecido, porque al hacer esa amenaza “Estados Unidos no lo va a creer”.



Dijo que hay avances en la apertura de preferencias arancelarias con Brasil y Argentina.



Comentó que van en la tercera ronda de negociación con estos países.



No descartó que México vaya hacia una sustitución de importaciones.



“Este proceso de sustitución de importaciones debe ser muy sólido, pero no partirá de un proteccionismo, sino de la competitividad, porque México no va a regresar a los setentas en donde con aranceles se creaba una economía artificial”, indicó.