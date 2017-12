Universidades regias atraen a dreamers; crean programas

Kevin Bueno acaba de concluir el primer semestre de sus estudios universitarios en la Universidad de Monterrey, pero a diferencia de muchos otros estudiantes que también lo hicieron, él pertenece al grupo de los llamados dreamers.



Así como Kevin, muchos otros jóvenes, cuya situación migratoria no ha sido resuelta por el gobierno de ese país, han llegado a Monterrey a continuar con su formación profesional, atraídos por la calidad educativa y el prestigio de las universidades de la localidad.



“Preferí venir a México a continuar mi carrera, porque en Estados Unidos teníamos la incertidumbre de no saber si en cualquier momento el Gobierno decidiría deportarnos. Y elegí Monterrey por la cercanía con la frontera y por la calidad de sus escuelas, que realmente no le piden nada a una de Estados Unidos”, dijo.



De acuerdo al Departamento de Migración de EU, existen cerca de dos millones de personas con características para ser aceptados por el sistema DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), de los cuales cerca de un millón 288 mil serían de origen mexicano

.

De estos el 64 por ciento serían elegibles inmediatamente, el 24 por ciento por motivos educativos y el 12 por ciento serían elegibles en el futuro.



De acuerdo al anuario del sistema de migración de EU, en 2014 se deportaron a 162 mil 814 migrantes indocumentados, el 44 por ciento eran mexicanos.



Kevin añadió que él es el único miembro de su familia que se encuentra en México; sus padres siguen en Estados Unidos.



“Lo platicamos entre toda la familia y consideramos que ésta era la mejor opción (hacer sus estudios universitarios en México), esto porque en un futuro podré tramitar mis documentos migratorios como mexicano y regresar”, declaró.



Situaciones como la de Kevin y otros connacionales que han emprendido su regreso a México, es uno de los factores que también han impulsado a que Nuevo León tenga una mayor captación de remesas.



Víctor Zúñiga, investigador en temas de migración del Tecnológico de Monterrey dijo que son numerosos los casos en los que las familias de mexicanos que partieron EU en busca de un mejor futuro, deciden separarse y regresar a México.



“Entonces, si hay miembros de una familia aquí y otros en Estados Unidos, sobre todo si son jóvenes estudiantes los que están de este lado, pues reciben dinero de los que están allá. Eso explicaría el por qué un alza en las remesas”, comentó.



Al tercer trimestre del año, de acuerdo a las estadísticas del Banco de México, en Nuevo León el flujo de remesas se incrementó en 2.9 por ciento en comparación con lo registrado en el mismo periodo del año pasado.