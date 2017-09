Un vistazo al futuro

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna De Café y Tecnología.



Hoy se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey, la séptima edición del Avaya Engage, muy honrados de ser una de las Ciudades sedes para este evento a nivel global, junto con las Vegas, Dubái y Ciudad de México.



Como toda conferencia de tecnología, me sentí como niño en Disneylandia. Me encantó como uno de los conferencistas presentó los “break points” en la historia de los últimos 30 años en la tecnología.



No recordaba en el año 2000 cuando Google tomó auge y que el Internet se consideraba como informativo; hoy en día, ha pasado a ser Internet de valor, donde cabe el desarrollo de la Inteligencia Artificial (AI), Realidad Aumentada (AR), Realidad Virtual (VR), Internet de las cosas (IoT) y por supuesto el Big Data, así como su análisis.



En los próximos años robots que aprendan de otros robots, dejarán de ser ciencia ficción. Cómo lo he comentado en columnas anteriores, el reto y una de las carreras que estarán cotizadas para los próximos años será la seguridad de los datos.



Dentro del área de exhibición de aplicaciones presentaron varias propuestas, una de ellas son los sensores disponibles ahora en el mercado, con ellos es posible saber su localización, medir temperatura, cantidad de luz y sensar movimientos; este dispositivo instalado en un sitio en específico conectado a la red, previamente programado para tomar decisiones con variaciones específicas puede ejecutar ciertas acciones si alguna de las variables tiene un cambio.



Por cierto, la charla de Lorena Ochoa, me encantó, en lo personal hubo 3 cosas que me movieron, la primera, cacharme en mis fallas, para tomar una acción y trabajar diario en mejorarla, tener claras mis metas y la fecha para cumplirlas, por último, cual es mi “¿por qué?” en esta vida.



Hoy también fue día de club de lectura, esta mañana analizamos el libro de “How to be a great boss”, de Gino Wickman, de donde me llevo la frase de “No aceptes la mediocridad, solamente acepta la grandeza”.



Después de muchos temas compartidos en la columna de hoy y acompañado de un café expresso con producto de Chiapas, con un tono de cacao y nuez, acidez media y aromático, les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos



