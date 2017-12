Un paso más en la sustentabilidad del planeta: ‘One Planet Summit’

Dentro de la vorágine de noticias de índole política, económica y demás, se informa un tanto cuanto de manera marginal, el para mi gusto un importante evento sobre sustentabilidad que se vino desarrollando esta semana en la ciudad de París, en Francia.



Me refiero específicamente a la llamada ‘One Planet Summit’. De acuerdo a sus organizadores, se calificó como la cumbre hermana de los Acuerdos de París que reunió a más de 50 líderes internacionales en la capital francesa, para atraer fondos y buscar soluciones dirigidas hacia una transición energética pensada desde la economía.



Esta misma ciudad tiene el mismo objetivo del 2015 establecido en el Acuerdo de París: contrarrestar el calentamiento global, que buscaba y sigue buscando frenar las emisiones de gases de efecto invernadero.



En esta ocasión la cumbre reunió a más de 50 líderes mundiales que plantearon el cambio climático desde las finanzas públicas y privadas, y la apuesta por proyectos económicos sostenibles.



Bajo la afirmación de que “no hay planeta B”, la cumbre organizada entre Francia, Naciones Unidas y el Banco Mundial se enfocó en tres objetivos: “tomar una acción tangible y colectiva (denominada ClimActs), innovar en los sistemas y compartir el apoyo entre países afectados por el cambio climático”, según rezó el manifiesto del evento.



El debate se desarrolló en cuatro mesas redondas que juntaron a políticos con investigadores científicos, ONG´s y personalidades mediáticas internacionales, las cuales reivindican abandonar las energías fósiles y pensar en las víctimas que padecen las consecuencias del calentamiento global.



El propósito es cambiar el peso de las finanzas por la acción climática, volver verde la economía en favor de una economía perdurable, acelerar la acción local y regional, y reforzar las políticas públicas para una transición energética, buscando que esto se traduzca en propuestas específicas.



Es importante resaltar lo dicho por el presidente francés Emmanuel Macron en la apertura del evento el pasado martes 12 de diciembre; reivindicando hacer “un gran planeta de nuevo”, en referencia al lema “Make America Great Again” de su homólogo estadounidense que abandonó este año los Acuerdos de París. La representación norteamericana la aportarán no obstante empresarios y científicos.



“Rechazo una doble fatalidad. La que dice que hay un calentamiento global contra el que no podemos hacer nada y la que dice que el mundo no nos permitirá tomar decisiones profundas”, afirmó Emmanuel Macron.



Con esto se da un paso más, aunque pueda ser considero pequeño por algunos, en la reconversión energética del planeta, y poder llegar al objetivo de reducir el calentamiento global del cual ya se han empezado a sentirse sus efectos en todo el planeta. Macron sentenció que muchos países vulnerables al cambio climático, sobre todo los Estados insulares, podrían desaparecer y si eso sucede, “¿cómo explicarlo?, ¿cómo decir que no lo sabíamos?”.



Seguiremos platicando ….



http://ecologiasocial.com.mx/



Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.