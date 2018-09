Fuente: Cortesía

En el artículo “Realidades Alternas” de Peter Catapano, publicado en The New York Times International Weekly el 14 septiembre del 2013, encontré una posible explicación al confuso mundo en el que vivimos hoy. En este artículo, Catapano comenta que Karl Rove, quien en el 2004 era el estratega republicano, declaró: “Ahora somos un imperio, y cuando actuamos, creamos nuestra propia realidad”, esta declaración a muchos les pareció graciosa o inofensiva, pero, en mi opinión, encierra una gran verdad: vivimos en un mundo de mentiras, creado y manipulado por quienes tienen poder y lo usan para su propio beneficio, en un mundo en el que la ciencia cede terreno día tras día a ideas que nada tienen que ver con el método científico que, a través de la observación y la prueba y el error, reúne hechos irrefutables con el paso del tiempo, y resulta que las mentiras, a base de ser repetidas o sólo porque cierta figura pública lo dice, acaban siendo aceptadas por las mayorías como verdades. Por ejemplo, si Donald Trump dice el cambio climático no existe, muchos en el mundo lo aceptan, aunque la realidad evidente sea otra. Otro ejemplo es que Gallup, que monitoreaba la creencia en el creacionismo y que afirma que Dios creó a los humanos en los últimos 10 mil años, encontró que en 1982 el 42 por ciento de los estadounidenses creía en ello; en el 2012, la cifra era del 46 por ciento. No sé si usted esté de acuerdo con el creacionismo, pero podría desengañarse con visita a un museo de historia natural, a que usted ya viva en una realidad alterna, una realidad creada a conveniencia de quienes quieren manipular nuestra forma de pensar y, por lo tanto, también nuestra forma de actuar.

El antídoto para no caer en la trampa de los mentirosos obviamente está en la educación y la información que recibimos, pero aun así cada vez más gente prefiere creer otra cosa que no sea lo que las instituciones serías predican, y creo que esto tiene que ver con la disonancia cognitiva. En pocas palabras, la teoría de la disonancia cognitiva establece que, cuando se tiene dos ideas opuestas (o ideologías) al mismo tiempo, se actuará sobre la que causa la menor distorsión a su ego; es decir, la disonancia cognitiva se presenta cuando se nos presentan dos ideas contradictorias y lo normal, para la mayoría de los humanos, es tomar la que nos provoque menos estrés y, aunque en el fondo sabemos que nos estamos yendo por una posible salida falsa, preferimos no ver las consecuencias de que podamos estar actuando de manera equivocada. Esto para mí explica por qué, cuando estamos a punto de sufrir un daño físico o emocional, preferimos cerrar los ojos o voltear la vista a otro lado, como si esto fuera a evitar el inminente accidente automovilístico o el dolor de la inyección que nos van a aplicar. Referente a esto, ya se está comenzando a hablar en los círculos académicos del síndrome de estrés pre-traumático, que, a diferencia del TEPT (síndrome de estrés postraumático) en que el estrés es la reacción por un acontecimiento real que ocurrió en el pasado, el síndrome de estrés pre-traumático se refiere a una ilusión que reemplaza a la realidad donde la persona experimenta los mismos síntomas del TEPT debido a un supuesto peligro por un acontecimiento que en realidad todavía no ha sucedido.

En fin, cada uno de nosotros es responsable de creer o no en lo que quiera, pero eso nos hace responsables de las consecuencias de no actuar de manera correcta y oportuna, antes de que los problemas sean tan grandes que ya no tengan remedio. Y, por cierto, por favor tenga mucho cuidado con las famosas “fake news”, que tan de moda están; cuestione, contraste distintas fuentes de información, edúquese, por más doloroso que esto sea, y por favor no cierre los ojos ante lo que está pasando en el mundo, que no le sigan vendiendo espejitos ni productos milagro, ni ideas peligrosas, las consecuencias de no actuar a tiempo o actuar de manera equivocada nos llevan cada vez más a un callejón sin salida y de nada servirá entonces arrepentirnos.

El autor es profesor del Departamento Académico de Contabilidad y Finanzas del Campus Monterrey.

Opine usted: luisprott@itesm.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.