Ubicación y precio harán atractivo el Midstream

Las empresas que participen en el mercado Midstream (la transportación de combustibles ya sea ferroviario, barcaza, ductos o camión) necesitarán mejores precios y ubicación de las terminales ferroviarias o portuarias, así como centros de almacenamiento, si estos dos componentes se dan se podrá garantizar la competitividad del sector, dijo Luis González Villarreal, director general de Petroland.



“El 2018, será un año crucial para el inicio de la reforma energético en el rubro de petrolíferos, donde la logística será determinante, los precios serán competitivos o no si hay una buena infraestructura o una mala (…)”, indicó el directivo.



Destacó que las leyes que emanaron de la reforma energética delinean muy bien las reglas del juego, por ejemplo, en el rubro de petrolíferos el mercado quedó fragmentado a fin de que no se forme un monopolio.



“Precisamente porque estamos saliendo de un esquema monopólico público y la idea es no caer en uno privado, así que se decidió fragmentar los permisos, si una empresa se dedicará al transporte de combustible no puede realizar otra actividad, pero sí puede hacerlo en alianza”.



Mencionó que tal y como está planteado el modelo de negocio a desarrollar no permite que una sola empresa quiera participar en toda la cadena de valor de la industria petrolífera, lo podrá hacer en dos actividades, y una de ellas lo hará a través de alianza con otra compañía.



Consideró que el hecho de que estén arribando inversiones en infraestructura energética es un elemento que genera un círculo virtuoso, además de confianza hacia el país.



González Villarreal insistió en la seguridad de abasto y esto sólo se puede lograr con infraestructura, esto a su vez, genera tranquilidad y confianza en el mercado.



Al concretarse lo anterior, se estaría dando un paso para superar esta transición de un monopolio hacia un mercado abierto.



Para Petroland, el 2018 será un año de retos, a nivel país está el ciclo electoral que bien puede crear incertidumbre o no.



“Nosotros sólo participaremos en la comercialización, compramos y venderemos combustible”.